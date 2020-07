El PNV, en la recta final de la campaña y con todas las encuestas a su favor, quiere seguir pescando en otros caladero de votos más allá de sus bolsas tradicionales. Este lunes, con un mitin en Barakaldo, ha puesto su mirada en el voto de los trabajadores de la Margen Izquierda y de la zona minera de Bizkaia, un feudo histórico de los socialistas pero ya venido a menos. "¡Con voto obrero, PNV de acero!", ha clamado Andoni Ortuzar, que ha hecho un llamamiento expreso a los trabajadores de la comarca.

No obstante, Ortuzar ha dicho también que no se cree las encuestas. "No nos durmamos en los laureles. Me preocupa tener demasiada confianza. Nos dan tan buenos resultados que es como para tener una mosca detrás de la oreja", ha señalado Ortuzar, que cree que los 'cocineros' de los medios de comunicación han echado "demasiada sal y pimienta" a favor de la candidatura de Iñigo Urkullu. El objetivo declarado es pasar de 28 a 31 escaños, uno más por circunscripción. Para gobernar con mayoría absoluta, el PNV sigue contando con el PSE-EE, aunque combina la mano tendida con ataques. Este lunes Ortuzar ha atacado a Pedro Sánchez como lo ha hecho con Pablo Iglesias y con el acto de Pablo Casado e Inés Arrimadas en Gernika.

📡 @andoniortuzar: "Sánchez dijo que 'no hay que anteponer los interés localistas sobre los generales'. Para mí, defender los intereses de Euskadi es como para ti, Pedro, defender los intereses de España. ¡Cada uno los suyos! ¡E igual de importantes!". #EuskadiZutik #Saldremos pic.twitter.com/rHIcUgpLjV — EAJ-PNV (@eajpnv) 6 de julio de 2020

Al tiempo, ha pedido "unidad" tras las elecciones para que partidos, sindicatos, organizaciones empresariales y otros agentes sociales se unan en la "reconstrucción" tras la pandemia. Eso sí, guiados por el PNV. "El mejor director de obra es sin duda Iñigo Urkullu", ha reivindicado. A Urkullu, que ha precedido a Ortuzar en el escenario de Barakaldo, le han acompañado de fondo bocinas y protestas de un reducido grupo de personas, lo que ha motivado que detuviera su parlamento por momentos y que la parroquia 'jeltzale' respondiera con más aplausos a su candidato. "SI hacen ruido, tranquilidad y paciencia. Que ellos nos vean con respeto", ha solicitado un Urkullu que ha situado "en el centro" de su proyecto a la Margen Izquierda y a la zona minera, aunque no es algo distinto de lo que ha dicho en cada lugar por el que ha pasado.