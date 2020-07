Bajo el árbol de Gernika, el símbolo por excelencia del foralismo vasco, y mientras sonaban de fondo las sirenas que alertaban de bombardeos nazis en la Guerra Civil a modo de protesta, el candidato a lehendakari de la coalición de PP y Ciudadanos, Carlos Iturgaiz, ha sido apadrinado por los líderes de ambos partidos, Pablo Casado e Inés Arrimadas. "Es un acto de profunda significación. Esta coalición está comprometida con la defensa de las libertades que el roble de Gernika significa. Reivindicamos el mayor acuerdo entre vascos de nuestra historia, el estatuto de Gernika, que encuentra en la Constitución española su fundamento, que respeta las competencias y símbolos forales", ha solemnizado Iturgaiz.

🎥 A continuación os mostramos el tradicional #Aurresku para dar la bienvenida en #Gernika a @InesArrimadas y @pablocasado_ y agradecer su presencia en un acto tan importante para PP+Cs 🔶🔷 pic.twitter.com/56tB4IEwPc — PP vasco + Cs (@PPmasCs) 5 de julio de 2020

El desembarco de dirigentes nacionales de ambas formaciones ha sido muy grande. Por el PP estaban con Casado Ana Beltrán, Teodoro García Egea e incluso el 'segoviano' Javier Maroto, en su primera aparición en la campaña vasca. Por parte de Ciudadanos, además de Arrimadas Edmundo Bal, Ignacio Aguado, Carlos Cuadrado, Marina Bravo, Melisa Rodríguez o Begoña Villacís. El mitin tenía un importante componente político por las críticas que Ciudadanos había realizado al Concierto Económico y a los modelos forales, orilladas este domingo del discurso de Arrimadas, en una de sus primeras apariciones públicas tras su baja por maternidad. No obstante, sí ha contestado al líder del PNV, Andoni Ortuzar, que acusó a Ciudadanos de querer meter una "motosierra" en Gernika para talar el histórico árbol. "Defendemos a ultranza el marco jurídico. La verdadera motosierra contra el árbol de Gernika era el 'plan Ibarretxe'", ha replicado la líder naranja.

Casado sí ha sido mucho más beligerante en su defensa de la foralidad. "Somos foralistas por ser constitucionalistas. Los fueros están recogidos en la Constitución española", ha dicho en nombre de un "partido de Estado". El líder del PP ha recordado que en el interior de la Casa de Juntas, donde se ubica el viejo roble, hay constancia de cómo los reyes de España han ido jurando como "señores de Bizkaia" su adhesión a las "leyes viejas". Leyes tradicionales que son ahora "nuevas" por estar en la carta magna, ha dicho Casado.

El acto ha tenido una importante liturgia vasquista. Un txistulari ha recibido a Iturgaiz, Casado y Arrimadas al son del 'Ikusi mendizaleak', en cuya letra se canta 'Gu euskaldunak gara, Euskal Herrikoak'. Un 'dantzari' ha bailado un aurresku de honor y en el escenario una ikurriña acompañaba a las banderas de España y Europa. Iturgaiz ha iniciado y cerrado su intervención en lengua vasca y también se ha cantado al finalizar el mitin el 'Gernikako Arbola', otro himno tradicional. Arrimadas, además, ha finalizado su parlamento gritando '¡Viva Euskadi y gora Espainia!'.

Arrimadas ha sido muy aplaudida. Ha recordado su experiencia de 2017 en Catalunya y ha enfatizado que el constitucionalismo "no tiene techo" en Euskadi. "No hay nada imposible. No hay techo para el constitucionalismo en ningún lugar", ha dicho sobre PP+Cs, un proyecto al que ha invitado a los socialistas "desamparados" y "desencantados". Ha llegado a sugerir que el PSOE ha olvidado a sus asesinados por ETA. También Casado ha recordado a las víctimas y ha asegurado que "miles" de vascos han quedado excluidos del censo, unos por haber sido víctimas del terrorismo y otros haber tenido que marcharse del País Vasco. Casado y Arrimadas también han realizado duras críticas a la gestión del PNV y a su "corrupción".