Osakidetza comienza a incorporar médicos extracomunitarios con la contratación de seis profesionales

Osakidetza ha comenzado la contratación de personal médico y de enfermería extracomunitario con la incorporación de seis profesionales en las especialidades de Medicina de Familia, Hospitalización a Domicilio, Cirugía General y Aparato Digestivo, Radiodiagnóstico, Reumatología y Urología. Estos profesionales cubrirán plazas que hayan quedado desiertas por falta de profesionales nacionales o europeos en las listas de contratación temporal del Servicio Vasco de Salud. El departamento de Salud ha informado de que se han inscrito en las listas de contratación temporal en torno a un centenar de profesionales sanitarios de fuera de la Unión Europea, de los cuales una veintena cumplen con el requisito indispensable de titulación homologada para el acceso a los puestos funcionales de personal médico especialista y de personal de enfermería.

Los nuevos contratos llegan después de que el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) del 3 de enero de 2024 publicara del acuerdo del consejo de administración de Osakidetza, por el que se exime del requisito de nacionalidad en los procesos de selección temporal, tras reconocer el departamento vasco de Salud la escasez de profesionales médicos. Un problema que asegura que es “global” y no exclusivo de Euskadi. De hecho, la citada resolución publicada en el BOPV señala que hay 52 especialidades médicas “deficitarias”, es decir, que no encuentra personal para cubrir las vacantes. Algo que no se había producido hasta ahora en la sanidad vasca.

El anuncio se produce en un momento en el que muchos pacientes están siendo atendidos de forma directa por el personal de Enfermería en lugar de por médicos, lo que los sindicatos critican como una falta evidente de falta de personal. Este mismo fin de semana, ESK denunció la muerte un paciente en el PAC de Llodio, en el que no había personal médico, aunque Osakidetza asegura que los servicios de emergencia llegaron cuatro minutos después de la llamada, sin que nada se pudiera hacer para salvar su vida.

Los contratos se formalizan según las plazas vacantes y ateniéndose a las preferencias de los profesionales y en los mismos términos que los profesionales nacionales y europeos que acceden al Servicio Vasco de Salud a través de las listas de contratación temporal.

El acuerdo del consejo de administración de Osakidetza se enmarca en la Disposición Final de la Ley 13/2023, de 30 de noviembre, de Salud Pública de Euskadi que modifica la Ley de Ordenación Sanitaria de Euskadi de 1997, introduciendo una disposición adicional nueva, la sexta, que recoge la posibilidad de exención del requisito de la nacionalidad para el acceso a la condición de personal estatutario de determinadas categorías de personal en las organizaciones dependientes de Osakidetza, en los supuestos que se constate la inexistencia de personal disponible que cumpla el requisito de nacionalidad.

Puestos interinos que van a desaparecer

Precisamente en relación con la falta de personal de Osakidetza, EH Bildu ha presentado una proposición no de ley en el Parlamento Vasco para ampliar la plantilla ampliar la plantilla en un 11% con la regularización e integración de las 3.600 plazas de personal interino y eventual que están en riesgo de desaparecer de aquí a finales de 2025. Según ha explicado Rebeka Ubera, “en la actualidad la plantilla estructural de Osakidetza la componen 31.011 trabajadores y trabajadoras, pero además hay alrededor de 10.000 personas más que trabajan con contratos temporales, y todos ellas integran la plantilla funcional, la plantilla real en el día a día. Según afirma, 119 de esas plazas temporales ya han desaparecido entre septiembre y noviembre y hay riesgo de que de aquí a finales de 2025 desaparezcan 3.600 en total porque, según la ley, esos contratos temporales no se pueden prorrogar indefinidamente y tienen una fecha tope de caducidad. EH Bildu señala que la solución está en que Osakidetza ”regularice esas plazas y las integre en su plantilla estructural“ , para que estos 3.600 puestos ”no se pierdan y no se reduzca la plantilla funcional, real, que está en el día a día de los hospitales y los centros de salud, algo que sería intolerable cuando la falta de personal es tan evidente“.