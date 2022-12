Osakidetza destituye entre críticas a la responsable de los hospitales y ambulatorios de Donostia

Después de la crisis en el hospital de Basurto, el principal de Bilbao, en que las protestas de los cardiólogos -apoyados por jefes de servicio- han logrado paralizar en los tribunales el cierre de la cirugía cardíaca, al Departamento de Salud y a Osakidetza les ha surgido otro foco de crítica en la OSI Donostialdea, que es la comarca sanitaria que aglutina al hospital de referencia de Donostia y a sus centros de salud. Se ha destituido a Itziar Pérez, la directora gerente, ella ha respondido con una carta a toda la plantilla en la que asegura que su salida se debe a que “no estaba alineada con la dirección general y el departamento” y los jefes de servicio han mostrado su respaldo a la exdirectiva.

En su carta, a la que ha tenido acceso este periódico y que está redactada sin ninguna tilde, no ofrece muchos más detalles. Solamente indica que le fue comunicado el cese este jueves. “Quería aprovechar esta despedida para agradeceros el compromiso y el esfuerzo que realizáis cada día para mejorar la atención a nuestros pacientes. Sois los que verdaderamente lo hacéis posible. Estos últimos años no han sido fáciles, pero personalmente siempre he sentido vuestro apoyo. Para mí ha sido un orgullo pertenecer a esta organización y teneros de compañeros”, escribe para animar a sus excolegas a “seguir adelante” con “todos los proyectos” en “beneficio de los pacientes”.

Según 'Naiz', el trasfondo de la destitución son las diferencias sobre la integración de Onkologikoa -centro especializado en cáncer- en la red pública, un proceso que lleva años sobre la mesa. Osakidetza, oficialmente, no ha realizado ningún comentario sobre estos hechos, aunque fuentes internas apuntan a “motivos organizativos” como la razón de la destitución. Pérez llevaba en el cargo desde 2019.