Los sindicatos tensan la relación con Osakidetza con cuatro días de huelga en el Centro de Transfusiones

El fin de año se complica para Osakidetza y para la consejera Gotzone Sagardui. A las críticas contra los recortes generalizados en la Sanidad pública vasca y la tormenta que ha ocasionado la intención de cerrar el servicio de cirugía cardíaca de Basurto, contra lo que hay una manifestación este viernes, se une ahora la convocatoria de cuatro días de huelga en el Centro de Transfusión y Tejidos Humanos los próximos 20, 21 22 y 23 de diciembre, cuyo personal se siente “discriminado” respecto al resto de la plantilla de Osakidetza. SATSE, ELA, LAB, CCOO, UGT y UTESE han criticado este jueves el “inmovilismo” de Osakidetza y su “nula capacidad negociadora” ante sus reivindicaciones, y han advertido de que no van a permitir “ningún recorte más”. “Recortes que tienen una incidencia directa real en la asistencia que se ofrece a población”, señalan.

Los sindicatos denuncian que el personal de este centro, que es el que garantiza el abastecimiento de sangre y tejidos en Euskadi, “sufre una discriminación anacrónica e injusta y no se les reconoce la importante labor que realizan”. En concreto, los 168 trabajadores, repartidos en dos centros, uno en Álava y otro en Bizkaia, entre los que hay personal de enfermería, técnico de laboratorio, administrativos o conductores, se quedan fuera del cobro de complemento de un 4% sobre sus salarios que perciben el resto del personal que desarrolla su trabajo en hospitales, pese a que sus tareas están en relación directa con la red de hospitales vascos y Osakidetza sí ha hecho extensivo este complemento salarial a otros colectivos, señalan.

El conflicto no es nuevo. Llevan dos años reclamándolo y ya el año pasado se convocaron varias jornadas de paro, que según denuncian, tiene los efectos muy reducidos por los férreos servicios mínimos que se les aplican al tratarse de un servicio “esencial”. “Osakidetza no ha dado un solo paso para acabar con la discriminación salarial que sufre la plantilla”, denuncian. “Los sindicatos han incluido este tema como un punto en la agenda de todas las mesas sectoriales, pero Osakidetza, como ha manifestado el propio Servicio Vasco de Salud, no considera este tema como prioritario, y se ha negado a negociar”, abundan. De hecho, denuncian que en abril del año pasado, la propia Osakidetza presentó una propuesta que finalmente retiró de manera unilateral. “Desde entonces se ha negado a hablar del asunto”, señalan.

Los sindicatos recuerdan que se trata de trabajadores “especializados” y “esenciales” que merecen un reconocimiento. “Gracias a nosotros nuestros hospitales, profesionales sanitarios de otros centros y en definitiva los pacientes, disponen de sangre para transfundir, tejidos que implantar y hemoderivados con los que tratar patologías”, recuerdan. “No nos merecemos esta discriminación y vamos a seguir con las movilizaciones hasta que Osakidetza desbloquee la situación y decida equiparar las condiciones salariales con el resto del personal del ámbito hospitalario”, concluyen.

Antes de los cuatro días de huelga que arrancarán el día 20, tendrá lugar una manifestación el 17 de diciembre tendrá en Bilbao. Durante los días de paro se realizarán varias acciones de protesta, una de ellas el día 21 coincidiendo con el día de Santo Tomás y el 22 de diciembre una caravana de coches rodeará los principales servicios de Vitoria. Para finalizar las jornadas de paro, el 23 de diciembre habrá una nueva manifestación en Bilbao.