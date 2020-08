Osakidetza iniciará la campaña de la gripe el 13 de octubre con el ánimo de que esta enfermedad no agrave la COVID-19

La consejera de Salud en funciones, Nekane Murga, ha explicado que la campaña de vacunación de la gripe comenzará el 13 de octubre, como es habitual, y una semana antes se intentará vacunar a colectivos de riesgo. El Departamento de Salud planteó adelantar y reforzar este año esta inmunización para evitar que la existencia de más enfermedades respiratorias agrave los cuadros de COVID-19.

En una entrevista con la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Murga ha asegurado que está "preocupada" porque la comunidad autónoma vasca tiene una incidencia elevada de nuevos positivos y se identifican casos a diario por encima de 500 en muchas ocasiones. Eso sí, la titular de Salud cree que si Euskadi es la segunda autonomía con más contagiados es porque tiene una capacidad "muy alta" de identificación de nuevos positivos. Ha añadido que en otras comunidades autónomas, en proporción a su población, hay "mayor número de personas ingresadas, con síntomas, en UCIs o que fallecen".

"Por lo tanto, ser capaces de realizar diariamente más de 7.000 PCR nos está permitiendo identificar una población más asintomática y más joven, cortar la evolución y el progreso del virus", ha argumentado. Y ha señalado que Euskadi está preparada ante un previsible aumento de hospitalizaciones porque, si sigue el incremento de infectados, se transmitirá a la población de mayor riesgo, "la de más de 40 años, fundamentalmente". "Sabemos que las personas mayores de 40 años sufren con mayor frecuencia neumonías bilaterales que pueden llegar a ser graves. Por lo tanto, hoy, de las más de 500 personas identificadas (como nuevos positivos), tenemos un porcentaje que tiene esta edad y es posible que en las próximas semanas sufran consecuencias de la enfermedad", ha indicado.

Por otro lado, ante las denuncias por no haber cumplido con las promesas de reforzar la Atención Primaria, ha subrayado que existen cerca de 300 personas nuevas dedicadas al rastreo y al apoyo de la red de contactos. El rastreo lo realizan principalmente los enfermeros, pero también participan trabajadores sociales, psicólogos y ahora se incorporarán documentalistas, apoyados por personal administrativo. Según ha asegurado la consejera, "no hay médicos de familia ni enfermería para contratar, y este es el motivo por el que hay que reordenar el trabajo y hacer un refuerzo de estas labores de rastreo, que se realizan con salud pública y con esta cantidad de personal que es de nuevas contratación y con nuevas funciones".

De cara al inicio del nuevo curso escolar, Nekane Murga ha asegurado que cualquier niño que tenga síntomas que sugieran COVID-19, como es la fiebre, "no debe acudir a un centro escolar". En el caso de que se le detecte en clase, se procederá a su aislamiento del resto y a la identificación de sus contactos estrechos. Murga ha asegurado que el Gobierno no se ha planteado, hasta el momento, hacer PCR a los profesores antes de reincorporarse al nuevo curso, como baraja Galicia. "Hacer cribados sistemáticos a las personas, ha demostrado que, en ocasiones, no es útil porque la COVID-19 es una infección que cambia de un día para otro", ha añadido.