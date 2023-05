Otegi se lanza a por el voto útil de la izquierda: “EH Bildu es la única opción con posibilidades de ganar a las derechas y gobernar”

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha hecho este viernes un “llamamiento a voto útil” de la izquierda asegurando que su formación es la única que tiene “posibilidades de gobernar” y “ganar a las derechas”. En un acto de cierre de campaña en Donostia, ha señalado que “hay que acumular voto para ser efectivo” y sumar “el voto soberanista y progresista” porque “sólo hay una opción que posibilite cambiar las políticas de las derechas. Y esa opción es EH Bildu”. “Se trata de votar la única papeleta que tiene posibilidades reales de gobernar con políticas alternativas a las actuales”.

Otegi, que ha puesto fin a la campaña electoral en un acto en el que también han intervenido el candidato a la alcaldía de Donostia, Juan Karlos Izagirre, y la candidata a diputada general de Gipuzkoa, Maddalen Iriarte, que han subido al escenario acompañados del resto de los candidatos, ha considerado que el 28-M puede ser “una oportunidad” para “dar el paso a favor de nuestra libertad patria y de nuestra sociedad alternativa”.

En este sentido, se ha mostrado convencido de que los resultados electorales pueden ser ese “punto de inflexión” para el cambio. “Los procesos sociales van lentos y, de repente, dan pasos cualitativos y cuantitativos”, ha dicho, señalando que el 28-M puede ser ese momento.

Ha cargado contra el PNV y ha criticado su forma de hacer campaña, “diciendo o yo o el caos”, y “nosotros no somos partidarios del caos” ha puntualizado. “Esto no va de siglas políticas, no va de quítate tú para ponerme yo. Va de hacer políticas para la gente y no para las elites económicas. A nosotros no nos esperan consejos de administración, nos espera la gente para poder construir una república vasca de iguales”.

Ha destacado que su formación no han entrado a la “campaña del barro”. “Hemos visto en campaña una imagen triste, que quería estar en el fango, y otra, la de EH Bildu, de frescura, de no perder la sonrisa”. “Lo hemos hecho bien”, ha dicho. De igual forma, ha señalado que hay dos posibilidades a la hora de votar: “A los de siempre pactando con los de siempre, o la opción que representa EH Bildu”.

Por su parte, Maddalen Iriarte, se ha mostrado convencida de que será la próxima diputada general. “Quiero ser diputada general de Gipuzkoa para hacer de este territorio un lugar mejor. Una Gipuzkoa con altura de miras, una Gipuzkoa que se gobierne a sí misma y cuide de su gente. Estoy convencida de que lo podemos hacer, de que lo vamos a hacer”. Ha asegurado que en estos momentos, “no nos podemos permitir el lujo de seguir como estamos, no nos podemos permitir el lujo de no cambiar las cosas que se pueden cambiar”, ha señalado. En este sentido, ha asegurado que EH Bildu quiere “ganar el presente para hacer del futuro una posibilidad”.

Juan Karlos Izagirre ha asegurado que EH Bildu ha constatado que “hay maneras diferentes de afrontar los retos”. “Hay diferentes formas de hacer, porque es evidente que hay diferentes maneras de mirar la ciudad”, ha asegurado. “Por poner un ejemplo. Para intentar dar solución al problema de la carestía de la vivienda podemos aplicar la legislación vigente, para encauzar lar viviendas vacías hacia el mercado de alquiler. Parece de sentido común. Pues cabe recordar que el alcalde de esta ciudad no ha querido aplicarlas y además ha votado en contra de estas leyes. ¿Es esto velar por el derecho a la vivienda de las y los donostiarras?”. “La conclusión es clara, los que han traído a Donostia a esta situación no pueden ser los que la pongan en vías de solución”, ha dicho.