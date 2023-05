Ima Garrastatxu, candidata de EH Bildu en Durango: “No sé si el lehendakari va al ambulatorio del pueblo. Yo sí y sé cuáles son las necesidades”

Ima Garrastatxu (Trapagaran, 1963) repite como candidata a la alcaldía de Durango después de haber conseguido hace cuatro años arrebatar al PNV la makila de esta localidad, lugar de residencia del lehendakari, Iñigo Urkullu, y feudo tradicional de los nacionalistas desde las primeras elecciones municipales de la democracia. La lista más votada fue la del PNV pero por una diferencia mínima con EH Bildu, lo que permitió a Garrastatxu convertirse en alcaldesa con el apoyo de la coalición que entonces formaba Herriaren Eskubidea y Elkarrekin, que concurren a estas elecciones por separado. Asegura que su partido ha llevado a Durango hacia “otra forma de hacer política” en la que los “ciudadanos tienen capacidad para decidir sobre los proyectos”. De hecho, bajo su mandato, una consulta popular paró y modificó una iniciativa del Gobierno vasco para usar los terrenos libres tras el soterramiento del tren. “Nuestro modelo de gobernar es gobernar con la gente, hacer procesos de consulta, de participación. Y vamos a seguir por ese camino”, dice. Abierta a los pactos, porque lo importante es “tener un Gobierno estable”, asegura, descarta de entrada al PNV, salvo “para acuerdos puntuales”. “Hay dos formas de gobernar, una es la que ha hecho el PNV 40 años y otra es la nuestra. Difícilmente podríamos confluir en un pacto de Gobierno”, indica.

Durango ha sido tradicionalmente un feudo del PNV que EH Bildu consiguió arrebatarle hace cuatro años. ¿Se ve revalidando como alcaldesa o teme que el paso por el poder le pase factura?

Yo creo no nos ha pasado factura. Y en todo caso la factura ha sido positiva. Estoy muy orgullosa y muy satisfecha con estos cuatro años. Hay que tener en cuenta que en dos de ellos hemos tenido una pandemia, a la que nadie sabíamos cómo hacerle frente, y hemos tenido que hacerlo junto con cambiar el rumbo del Ayuntamiento, que es a lo que veníamos, a cambiar el rumbo a este transatlántico. Después de 40 años no es tan fácil poner en marcha políticas de izquierdas, más cercanas a la ciudadanía, donde el centro es la persona, una política cercana. Hay que cambiar muchas cosas desde dentro y hacia fuera. Pero estoy satisfecha y creo que vamos a crecer. Creo que la ciudadanía va a saber valorar el trabajo que hemos hecho como equipo de Gobierno y lo que nos queda ahora es fortalecer en los próximos cuatro años este cambio que trajimos a Durango.

Espera que EH Bildu crezca, ¿confía en que contarán con votos suficientes como para no necesitar apoyos de otros grupos? Porque hace cuatro años la lista más votada fue la del PNV y usted fue alcaldesa con los votos de Herriaren Eskubidea-Elkarrekin.

En este momento lo que creo es que vamos a tener mejores resultados, y así nos dan las encuestas. Luego tendremos que ver, con los resultados que tengamos el día 28, qué apoyos nos hacen falta para poder gobernar. Nuestro objetivo en este momento es ser la lista más votada y luego bueno, pues como he dicho, veremos con los partidos de izquierdas que hay ahora qué gobierno se puede conformar para los próximos cuatro años.

Sus actuales socios se presentan a las elecciones por separado. Si necesita el apoyo de alguno de ellos, ¿cuál será su socio preferente, Herriaren Eskubidea o Elkarrekin?

En este momento no nos planteamos ningún tipo de opción de cara a lo qué va a pasar el 29 de mayo, sino que estamos centrados en qué va a pasar el 28. Nuestro objetivo es crecer, ser la lista más votada. Y luego, todas las conversaciones estarán abiertas. Creo que eso lo tenemos que dejar para el día después.

¿Les puede perjudicar la división de la izquierda?

A ellos como coalición probablemente sí les perjudicará la división, porque siempre y según el sistema electoral que tenemos, salen perjudicados los partidos más pequeños. Pero es una decisión que han tomado ellos y yo no soy nadie para para hablar de ello. Yo tengo que estar centrada en EH Bildu, en qué ofrece EH Bildu, en los resultados que esperamos que tenga EH Bildu con Ima Garrastatxu a la cabeza, y luego vendrá lo que tenga que venir el día 29.

Usted ha defendido que han sido capaces de gobernar entendiéndose con otras formaciones. ¿Pactaría también con el PNV?

A la hora de pactar es diferente pactar una legislatura o un equipo de Gobierno. Con quien pactas tienes que tener muchos puntos en común para iniciar un camino de cuatro años juntos, para tener un Gobierno estable en un ayuntamiento o en la institución que sea, porque lo fundamental es la estabilidad para poder llevar tu programa adelante. Puedes formar Gobierno con aquellos formaciones con las que tienes puntos de confluencia, y tanto hace cuatro años como ahora, yo creo que hay dos formas de gobernar, una es la que ha hecho el PNV 40 años y otra es la nuestra, difícilmente podríamos esas dos formas de gobernar confluir en un pacto de gobierno para cuatro años, difícilmente. Lo cual no quiere decir que haya puntos en los que, si coincidimos, puedan darse pactos puntuales Creo que los pactos son necesarios para un Gobierno estable y para un Gobierno que quiere gobernar para toda la ciudadanía. Pero como digo, las formas de gobernar el PNV y las nuestras tienen rumbos muy diferentes, con lo cual difícilmente veo yo ese pacto.

El PP no tiene en estos momentos representación en el Ayuntamiento, pero su candidato, Carlos García, ya ha anunciado que si consigue representación sumará su voto a PNV y PSE-EE para que no sea alcaldesa de Durango una representante de EH Bildu. Es algo que ocurrió ya en el Ayuntamiento de Elorrio...

Bueno, el PP, que yo sepa, en Gobiernos anteriores del PNV ha apoyado al PNV para para gobernar, con lo cual no sería algo nuevo en Durango. Lo que fue nuevo es que hace cuatro años no consiguieron ningún concejal. Esa fue la novedad. El pactar con PSE-EE y PNV para gobernar o dar sus voto es algo que que creo que la ciudadanía da por hecho en caso de que consiguieran representación. Entra dentro de la lógica de las derechas, que se unan para hacer un Gobierno más direccionado hacia la derecha. Yo espero que nosotros tengamos mejores resultados y que nos dé para un Gobierno estable.

¿Qué le parece toda la polémica que hay esta campaña alrededor de las candidaturas de EH Bildu con condenados por terrorismo?

Yo lo que puedo decir es que, como ya ha dicho la Fiscalía, todas los personas que nos presentamos como candidatas en listas de EH Bildu tenemos nuestros derechos políticos intactos. No tenemos ninguno inhabilitación para ser cargo un cargo público. Entonces, partiendo de ese hecho, que es un hecho real, que es un dato real, que no hay inhabilitación por ninguna parte y que la Fiscalía es la que ha salido a avalarlo, sí puedo decir que la decisión de esas siete personas de renunciar al cargo público en caso de que salgan elegidas demuestra un paso más hacia la convivencia y la paz, un paso que EH Bildu hace años que ha dado. Creo que este tema, pues quizás está más candente a nivel de Estado que en Durango. Cuando salgo a la calle en Durango se me acerca mucha gente y nadie me ha planteado el tema de las candidaturas. Creo que hay unos intereses partidistas a nivel estatal concretos de ciertos partidos para levantar ciertas polvaredas en torno a temas antiguos. En Durango, insisto, a mí nadie me ha parado en la calle para para hablar de esto.

Para Isabel Díaz Ayuso usted representa directamente a ETA. ¿Tiene algo que decir a la presidenta madrileña?

Pues leí un titular el otro día de que Ayuso había dicho que queríamos anexionarnos la Rioja Alavesa. Claro, es que cómo anda esta mujer que no sabe que la Rioja Alavesa es Álava, que es la comunidad autónoma vasca. No le tengo que decir nada, no voy a entrar en comentarios. Para mí, quieren levantar polvareda, crear conflicto alrededor de algo en lo que yo no voy a entrar. Quien me conoce sabe muy bien quién soy, de dónde vengo y hacia dónde quiero ir.

Llevó a consulta el proyecto de construcción en los terrenos liberados por el soterramiento de las vías y consiguió parar el proyecto. ¿Fue un triunfo de la política municipal sobre el Gobierno vasco?

Creo que ha sido un triunfo de la forma de hacer política, de otro tipo de partidos. Hemos demostrado que en este gobierno primero, cumplimos nuestra palabra, porque nosotros vinimos aquí con un claro compromiso con la ciudadanía de que íbamos a llevar adelante esa consulta popular, y por otra parte, que respetamos a las personas, a todos los durangueses y duranguesas, que son los que han tenido la capacidad, y se lo hemos reconocido a través de la consulta popular, para decidir sobre un proyecto tan importante, que está en el corazón de su pueblo, en el corazón de Durango. La gente tiene que tener la capacidad de decidir sobre esos grandes proyectos y a veces también sobre no tan grandes, a veces también sobre los pequeños. Entonces, primero cumplimos el compromiso, hicimos la consulta, y segundo, hemos respetado esa voluntad popular de ese 14 de marzo de 2021 que, quiero recordar, fue todavía en época de pandemia, y hacer una consulta popular en esos momentos era muy difícil. Nosotros hicimos esa consulta popular porque era un compromiso adquirido y hemos venido aquí a cumplir nuestros compromisos y la palabra dada. Y lo hicimos. Fue un ejemplo de participación, de democracia. Me emociono al pensar en aquel día. Personas mayores, jóvenes, de todas las edades, acudieron a las urnas a depositar su voto, a decir que no querían ese proyecto y que ponían en nuestras manos el desarrollar uno nuevo. Elegimos entre todas y todos, en un proceso también participativo, entre distintos proyectos para esos terrenos liberados por el tren. Hemos trabajado muchísimo, tanto en realizar esa consulta como luego en llegar a un acuerdo con el Gobierno vasco, con el departamento que lidera el PSE-EE, para poder llegar a un acuerdo que va a traer muchos beneficios para todo ese espacio.

El cambio del nuevo proyecto respecto al primero ha sido radical. ¿En qué punto está su desarrollo en estos momentos?

El proyecto se basa en varias partes. Una de ellas que es que baja la edificabilidad de esa zona consiguiendo que desaparezcan esas torres con un diseño muy diferente, con lo que nos queda un espacio verde de 34.000 metros cuadrados, que equivale a cinco campos de fútbol de zona verde en el centro de Durango. Otra el plan 240 viviendas de VPO que se hará con el Gobierno vasco, unas 120 viviendas dentro de lo que es la zona del PERI, y el resto se saca fuera, en parcelas municipales, en régimen de alquiler social. Es un plan para diez años en diferentes barrios de Durango, porque entendemos que la gente quiere vivir en su barrio. Y luego, por otra parte, es que conseguimos que dos edificios históricos de Durango, como son Convento de San Agustín y Pinondo Etxea, que son dos edificios que en este momento se encuentran en una situación de ruina, y que necesitan unas inversiones de 5 millones de euros seguirán perteneciendo al pueblo. Gracias a este acuerdo el Gobierno vasco realizará la inversión para rehabilitarlos y se utilizarán para usos sociales. Luego nos queda la traza del tren, por dónde iban las vías. ETS ya ha aprobado la desafección para uso público y en este momento desde el 3 de marzo a la espera de informe del Departamento de Hacienda y cuando nos llegue el Ok, empezaremos a recuperar el trazado del tren para convertirlo en una vía verde, en un bidegorri y paseos, para que por fin la cicatriz que ha dividido Durango pase a la historia. Yo creo que todo son beneficios para Durango.

El 'ok' que está pendiente del Gobierno vasco, ¿cree que se ha querido retrasar hasta después de las elecciones de forma deliberada?

Se trata de informes sobre la desafección de los terrenos que son informes técnicos y no políticos, con lo cual no tiene que haber ningún problema. Soy funcionaria en la Diputación Foral de Bizkaia y entiendo que hay cosas en donde la política no puede inmiscuirse, quiero decir, que cuando algo es técnico... Las decisiones políticas ya están tomadas, las ha tomado ya ETS, entonces cuando las decisiones políticas ya están tomadas, espero que lo técnico no se vea influenciado por fuerzas políticas que quieran atrasar nada. No creo que sean capaces de hacer algo así. No lo creo.

¿Qué otros proyectos tiene previsto someter a consulta de la ciudadanía si vuelve a ser alcaldesa?

Nosotros continuamente estamos sometiendo a la consulta a la ciudadanía todos nuestros proyectos. Todos se elaboran siempre con una exposición pública y un tiempo en el que estamos abiertos a la participación ciudadana y a sus propuestas. Por ejemplo, la plaza del Mercado, es un gran proyecto que iniciamos su transformación nada más llegar a la legislatura y en estos años lo que lo que hemos estado haciendo es eso justo, procesos participativos, donde tanto los usuarios de la plaza de mercado como los de los baserritarras, como usuarios como que practican allí deporte, o los grupos de danza, o la Asociación de Vecinos del Casco Viejo y la oposición, han hecho sus aportaciones y se han incluido en el proyecto que estamos a punto de licitar. Con lo cual, lo que quiero decir es que nosotros siempre estamos abiertos a procesos participativos. Los primeros presupuestos participativos de Durango los implementamos nosotros nada más llegar en 2019. La ciudadanía tiene opción de proponer y elegir qué es lo que quiere para Durango en general y luego incluso una partida concreta para qué quiere en su barrio. Nuestro modelo de gobernar es gobernar con la gente, hacer procesos de consulta, de participación, y vamos a seguir por ese camino.

Sí, pero me refiero a consultas sobre un proyecto concreto con urnas y demás.

Nuestra seña de identidad es gobernar con la gente y dar la participación y la palabra a la ciudadanía. Luego es cierto que con cada decisión no puedes estar haciendo referendos todos los días. No tenemos el hábito que tiene en Suiza, entonces no es fácil, es un proceso complicado. Pero, si como se hizo en aquel momento, a través de una recogida de firmas, con el proceso que se marca para hacer estas consultas, se da la posibilidad sobre algún tema concreto, nosotros respetaremos la voluntad ciudadana y lo llevaremos adelante.

El centro de salud de alta resolución es la propuesta estrella del PNV, ¿es suficiente para Durango o hace falta un hospital?

Lo que necesita Durango y Durangaldea es una buena asistencia. Estos días estamos viviendo las huelgas que están haciendo el personal sanitario de Osakidetza y eso demuestra la situación en que se encuentran. Y lo vivimos cada día los usuarios cuando vamos al ambulatorio. Lo que necesitamos es que que en esa asistencia primaria, la atención que te tiene que dar un médico o una enfermera sea de calidad. Hay grupos políticos que lo único que miran, de lo único que nos hablan es de cemento, porque en el informe que nos mandaron del centro de salud de alta resolución de lo único que se hablaba era de los metros cuadrados que iba a ocupar el edificio y ya está. Siempre en la tonalidad gris, hablándonos de cemento, del envolvente. Me gustaría que nos hablasen de la parte humana, de esa atención, que en este momento, en los espacios que ya tenemos, no se están cubriendo todas los puestos que hay de médicos, enfermeras. Que nos hablen de la asistencia básica. Hace años que se está pidiendo una ambulancia medicalizada en Durangaldea. Seguimos esperando. Si tenemos necesidad de una ambulancia, esa ambulancia tiene que venir desde Gernika, y eso si no está ocupada. Si le cuesta tanto al Gobierno vasco dotarnos de una ambulancia medicalizada ¿por qué nos están hablando de ese centro? Yo no digo ni que sea necesario ni que no, pero por favor, primero cubran esas necesidades de la atención primaria, que tanto la ciudadanía como los trabajadores estamos pidiendo y necesitamos. Y luego sentémonos a hablar de todo lo demás, pero con un informe serio sobre esta situación, que es lo que pedimos hace un año desde distintos ayuntamientos de Durangaldea.

El lehendakari es vecino en Durango. Eso le permitirá conocer las necesidades sanitarias de la localidad de primera mano ¿no?

Bueno, pues no sé si él suele ir al ambulatorio de Durango o no. Yo sí y mi familia también. Y la ciudadanía de Durango, cuando hablo con ellos por la calle sé lo que me transmiten y lo que me dicen y sé las necesidades que hay. No sé a qué médico va el lehendakari. Yo lo que puedo decir es lo que nos trasladan los trabajadores de los ambulatorios de Durango y Durangaldea. Y si están denunciando en la calle, lo primero que hay que hacer es escucharles a ellos para ver cuáles son las necesidades y prioridades que están planteando.

¿El hecho de que Urkullu viva en Durango hace que la contienda entre EH Bildu y el PNV sea más tensa?

Para nada, ninguna influencia, ninguna. En Durango vive el lehendakari Urkullu. Maddalen Iriarte ha vivido en Durango y Miren Gorrotxategi también. Yo me saludo con los tres, no tengo ninguna relación mala con ninguno. Yo no tengo tirantez con nadie porque sea de otro partido. Yo lo que quiero es gobernar para Durango, gobernar para los durangueses en esta nueva línea, en esta nueva forma de gobernar que hemos traído a Durango. Pero no vengo a este Ayuntamiento, a este gobierno, para llevarme mal con nadie, todo lo contrario. No me influye para nada que vivan aquí ni me crea tensión, todo lo contrario.

Para terminar, una de sus promesas electorales es que Andy y Lucas nunca tocarán en Durango. Dígame alguna más.

Pues me quedo con el problema de la vivienda, tengo hijos jóvenes y sé el problema serio que tienen para encontrar una vivienda en Durango. Es un reto muy importante que tenemos por delante con esas 240 viviendas en régimen de alquiler social distribuidas por los distintos barrios de Durango. Esa es una promesa que es muy necesaria, para los jóvenes, pero no sólo para ellos. Hay muchas personas solas, personas que se quieren separar y se ven abocadas a vivir bajo el mismo techo, porque no pueden afrontar y poder comprar una una vivienda cada uno, personas mayores que necesitan una vivienda accesible y gracias a estas viviendas que se van a construir, van a poder, van a poder ellos acceder a una vivienda accesible en el alquiler social. Otro reto importante es la plaza del mercado, que ya lo he comentado, también está en el corazón de Durango y en los próximos años es algo que a lo que nos vamos a enfrentar con seriedad y vamos a crear un comercio local y una zona comercial local en el centro de Durango. Y luego también me quedo con el plan de soledad y el plan que queremos poner después de verano en marcha contra la violencia machista. Tenemos bastantes planes en el ámbito social con respecto a las personas quizás siempre hablamos más de cemento. Cuando hablamos de planes estratégicos siempre se habla cosas grandes, que valen muchos millones, pero hay medidas sociales, dirigidas a las personas.