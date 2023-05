Herriaren Eskubidea, los independientes de Durango ya sin Podemos que pueden tener la llave del Gobierno

Herriaren Eskubidea se presenta en solitario a los próximos comicios del 28-M con la intención de ganar, como todos, pero si no es así, de ser una formación clave para la formación del Gobierno del Ayuntamiento de Durango, dice su candidato a la Alcaldía, Jorge Varela. Ya lo fueron en 2019, cuando esta agrupación independiente, que concurrió a las anteriores elecciones municipales en coalición con Elkarrekin Podemos-IU, consiguió cuatro concejales que fueron los que permitieron a EH Bildu hacerse con la alcaldía, entrando en el Gobierno municipal. Ahora van en solitario, pero Varela está convencido de que no serán ellos los que perderán con la ruptura de la coalición con Podemos. “Nosotros llevamos muchos años en Ayuntamiento, trabajando por el pueblo. En las elecciones de 2015, que nos presentamos en solitario conseguimos tres concejales, cuando Elkarrekin Podemos no se presentó”, recuerda.

Ermua y Eibar, feudo socialista a ambos lados de la muga

Más

En su lista electoral hay caras conocidas como antiguos militantes de Elkarrekin Podemos-IU como es el caso de la exjuntera Neskutz Rodríguez, o Julián Ríos, ahora primer teniente alcalde de Durango, que proviene de Elkarrekin Podemos-IU pero que el 28-M concurre en lista de Herriaren Eskubidea. Así que, ante las declaraciones de Elkarrekin poniendo en valor la importancia de la coalición de izquierda en Gobiernos municipales como el de Galdakao, Jorge Varela lo tiene claro: “Elkarrekin está haciendo su campaña, y es el que tiene más nombre, pero aquí todo el mundo sabe quiénes somos los que hemos estado trabajando por el pueblo”.

500 viviendas de protección oficial

La política de vivienda es uno de los aspectos fundamentales en los que se quiere centrar Herriaren Eskubidea, con su propuestas para crear 500 VPO en alquiler en diferentes barrios de Durango. “Durango dispone de un estudio de vivienda vacía y sobre las necesidades futuras. Ahora debemos poner en marcha medidas para que las y los durangueses podamos tener una casa adecuada”, señala Varela. El plan es ambicioso porque pretende pasar de los actuales 16 pisos, hasta 500 VPO en régimen de alquiler, porque son conscientes de que es “una necesidad acuciante para la localidad”.

También quieren poner el foco en conseguir que se mantenga el acuerdo alcanzado con el Gobierno vasco sobre el uso de los terrenos que deja libre el soterramiento de la estación del tren de la localidad, que ha reducido la superficie edificable y plantea un gran parque; en la Sanidad, sobre todo en la presión al Gobierno vasco para que se amplíe el horario de Pediatría, contar con un hospital en la zona y ambulancias medicalizadas, para lo que ahora dependen de Gernika; también incluyen entre sus prioridades un centro para personas mayores en el que compartan espacio con personas más jóvenes, cubrir parque infantiles para poder usarlos con lluvia y ampliar los servicios deportivos de la localidad.