Elkarrekin reivindica su influencia en Galdakao, Durango, Errenteria o Irún

La coalición Elkarrekin (que aglutina a Podemos, IU, Berdeak Equo y Alianza) ha puesto como ejemplos de gestión y de “soluciones reales” para la ciudadanía los municipios vascos en los que han entrado al Gobierno como socios minoritarios, esto es, Galdakao, Errenteria y Durango como socios de EH Bildu, e Irún de la mano del PSE-EE. Lo han hecho precisamente con un acto político en la propia Galdakao, que vive unas elecciones singulares por la escisión de Usansolo que aún no se apreciará en las urnas este 28 de mayo. También han atribuido a la influencia de Unidas Podemos los avances más relevantes en España en los últimos años.

José Luis Bernal es el candidato de Elkarrekin en Galdakao. “Hemos conseguido el objetivo de profundizar en el cambio que los y las vecinas pidieron en 2019” tras cuatro décadas con el PNV al frente, ha enfatizado. Y ha añadido: “Hemos demostrado que sabemos hacer las cosas bien en la gestión del Gobierno municipal. Hemos conseguido abrir las puertas del Ayuntamiento a la ciudadanía. Hemos dado especial importancia a la ciudadanía de los barrios, mejorando la comodidad de los servicios y accesos para conseguir una mejor calidad de vida. Somos la única fuerza que garantiza una nueva Euskadi, una Euskadi plural, feminista, verde, social y justa. Gracias a nosotras hoy existe un SMI muy superior del que se beneficiarán muchos y muchas trabajadoras vascas, como es de justicia; gracias a nosotras contamos con una reforma laboral que crea empleo”.

En la misma línea se ha pronunciado Isabel González, dirigente de Podemos y parlamentaria vasca. “Gracias a nosotras se afrontó la crisis de la pandemia, no con recortes, sino con protección social”, ha afirmado González, que ha puesto en valor el trabajo del equipo anterior de Podemos -con los que las heridas parecen suturadas- al asegurar que su trabajó, en concreto el de Cristina Macazaga, supuso “destapar” el caso de las denuncias de irregularidades en las oposiciones de Osakidetza en 2018.

En el acto han intervenido también representantes de las otras patas de Elkarrekin. Arantxa Zugasti, candidata de IU en Amorebieta-Etxano, en el que ha sido su primer mitin -“estoy un poco nerviosa”-, ha apostado por políticas feministas. “La gestión de lo público debe ser feminista. Un plan de igualdad no es un tocho de folios para cumplir la normativa y hacerse una foto”, ha criticado. Y ha propuesto para su municipio, dirigido por el PNV, “formación en perspectiva de género”. Stella García, de Berdeak Equo, ha señalado que los verdes han regresado a la senda de los acuerdos con el resto formaciones de la izquierda porque buscan “justicia social, cuidado de las personas, ciudades y pueblos habitables, saludables, con sistemas de prevención para no enfermar”. Y ha añadido: “El PNV y el PSE-EE privatizan los recursos públicos. Mienten descaradamente cuando niegan estar favoreciendo a las empresas privadas de salud, limitando el acceso a gente que no puede pagar”.