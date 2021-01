La pandemia se cobra otras 77 vidas en Euskadi mientras el informe de fallecidos aparece repleto de errores

La pandemia alcanza ya las 3.269 defunciones hasta el domingo 17 de enero, un 2,5% de los 128.408 positivos hasta esa fecha, que son ya 130.812 con los datos notificados en estos primeros días de la semana. Entre el lunes y el domingo murieron 77 personas, aunque el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) señala que 15 de ellas no fallecieron con la COVID-19 como causa directa. Euskadi solamente actualiza los datos una vez y referidos a la semana anterior. Lo hace los miércoles. Se da la circunstancia de que, esta semana, el informe semanal con el desglose de fallecidos por localidades está plagado de errores.

Algunos ejemplos: Ziortza-Bolibar, un pequeño pueblo de Bizkaia de unos 400 habitantes, tiene referenciados 2.293 positivos y 80 muertos, mientras que Bilbao aparece con 1.488 casos totales en la pandemia y 48 decesos. Al menos hasta la pasada semana, en Ziortza-Bolibar no habia muerto nadie y en Bilbao, por el contrario, 688 personas de las 21.622 contagiadas hasta la fecha. Los errores se repiten en Álava -a Vitoria se le atribuyen 23 muertos y a Peñacerrada 43- y en Gipuzkoa -en Donostia constan 11 decesos y en Aia 28-.

No es la primera vez que ocurre algo semejante. De hecho, la pasada semana Osakidetza que 36 personas habían fallecido con la COVID-19 como causa directa cuando eran 66, como se corrigió 48 horas después. Antes, en diciembre, el fallo estadístico se hallaba en que no se contaban como hospitalizados los pacientes con coronavirus diagnosticado a través de pruebas de antígenos y no por PCR. Llegaron a ser hasta 127 menos en el día con mayor diferencia entre el dato real y el que se publicaba. Irónicamente, el ya exviceconsejero de Salud, Iñaki Berraondo, recordó que un repaso del histórico de la pandemia revelará que los primeros casos aparecieron el 1 de marzo cuando en verdad la llegada del neovirus se produjo el 28 de febrero, 48 horas antes.