El Parlamento Vasco afila la ironía con las vacas cubanas de Pradales y con Andueza investido como jefe de la oposición

El lehendakari, Imanol Pradales, y el líder de EH Bildu, Pello Otxandiano, han mantenido este viernes en el Parlamento Vasco su 'cara a cara' más intenso desde que se estrenaron en sus respectivas posiciones. En realidad, es solamente el cuarto enfrentamiento dialéctico sumada la investidura y las tres sesiones de control celebradas hasta la fecha. Pradales ha rescatado de la campaña electoral las vacas -es recordado su encuentro grabado en vídeo con Bittori, una lechera de EH Bildu que decía a todo que no- y Otxandiano ha ironizado que ha perdido su puesto como referente de la oposición al haberse postulado para el puesto Eneko Andueza, el capitán del socio socialista pero que lleva varias jornadas con duras críticas al PNV.

Pradales ha añadido a lapicero algunas anotaciones a la réplica que llevaba preparada contra Otxandiano. Y de ahí ha surgido esta intervención: “Mire, señor Otxandiano, yo soy de Mamariga, un barrio obrero, humilde, a las faldas del monte Serantes. De crío conocía algunos pocos baserris que tenían rebaños de vacas en el Serantes. Nos vendían la leche portal a portal. Hoy apenas quedan un par de ellos. Siempre me acuerdo de uno de los baserritarras y de sus vacas. Y su obsesión por vender más y más leche le llevó a ordeñar sus vacas hasta la extenuación. Las mismas vacas ordenadas una y otra vez hasta quedar famélicas. Las vacas se quedaron sin leche y el baserritarra sin sustento. Su modelo socioeconómico, señor Otxandiano, me recuerda a aquella imagen. Exprimir hasta agotar. Dice hoy aquí una cosa, pero firma con el Partido Comunista en Cuba. Yo soy partidario de cuidar las vacas, de alimentarlas bien, de dejar que se reproduzcan, de que crezca el rebaño para poder aumentar así la cantidad de leche y producir para repartir”. Que Sortu, el partido principal de EH Bildu, haya llegado a un acuerdo con Cuba había sido algo muy comentado en las redes sociales vinculadas con el PNV.

“Usted, señor lehendakari, no se fía de EH Bildu. Y no sé si tiene motivos para ello. Yo sé que hay gente en EH Bildu que no se fía de ustedes. Y no sé si tienen motivos para ello. Lo que sé es que quien aquí está haciendo una oposición muy poco constructiva a este Gobierno prácticamente todas las semanas no es precisamente EH Bildu, sino que es el señor Andueza. Y no sé si tiene motivos para desconfiar de él, pero creo que acumula motivos para empezar a estar un poquito molesto”, ha manifestado Otxandiano en castellano.

EH Bildu lleva un par de semanas emplazando al PNV a que acepte un acuerdo presupuestario global en el Gobierno vasco y en las diputaciones de Bizkaia, de Gipuzkoa y de Álava. Los nacionalistas -como también el PSE-EE- no cierran la puerta pero marcan distancias. Muchas distancias. Pradales llegó a decir que iba a suponer un gasto adicional de 1.500 millones y que era inasumible. Tiene la tesis de que es una estrategia y no una oferta sincera. Él no necesita ningún voto porque tiene mayoría absoluta, pero no ocurre lo mismo con Eider Mendoza y Ramiro González-. La coalición -ha apostillado Pradales este viernes- tiene la “oportunidad” de “demostrar” que tiene “la misma vara de medir ”a los dos lados de las sierras de Aralar y de Urbasa. Cree que EH Bildu vende la mercancía más barata en la “azoka” de Pamplona, en referencia a que está encarrilado por sexto año el pacto presupuestario con María Chivite, que en la de Vitoria.

Este 'cara a cara' ha tenido lugar justo después de que el PNV preparara un anuncio de Pradales ante la Cámara. Ha convocado para el 13 de noviembre una cumbre con diputaciones y ayuntamientos para abordar un plan de simplicación de la Administración. Se da la circunstancia de que el lehendakari ha tomado como propio uno de los puntos incorporados por EH Bildu en su documento para el acuerdo global. Y eso ha llamado la atención en la formación abertzale. El documento de Otxandiano cita que Álava encargó una auditoría que desnudó las carencias organizativas de la Diputación, tales como “estructura organizativa caducada, falta de cohesión y mirada a largo plazo, y política de personal obsoleta”. La coalición quería acordar con PNV y PSE-EE extender ese análisis al resto de niveles institucionales, pero el Ejecutivo lo va a activar 'motu proprio'.

Javier de Andrés, del PP, también ha intentado como Otxandiano hacer ver que hay asuntos que separan a los socios de Gobierno. En su caso, ha querido un pronunciamiento claro de Pradales contra la ley estatal de Vivienda de Pedro Sánchez, que el PNV no apoyó. Vivienda es una cartera liderada por los socialistas en Euskadi. De Andrés ha tirado de hemeroteca de Aitor Esteban para aportar datos que, teóricamente, constatan el fracaso de esa normativa. El lehendakari ha replicado, sin entrar en polémicas, que el PP podría pedir modifcar las normativas estatal y autonómica. En otros momentos de la sesión, el consejero del ramo, el socialista Denis Itxaso, ha defendido expresamente esa norma y sus efectos positivos, pero ha insistido en que además de los artículos hacen falta recursos y “voluntad política” para resolver un problema creciente para la sociedad.