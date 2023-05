El PNV aplaude a Urtaran y muestra “sensaciones buenas” con Artolazabal en la “capital de Euskadi”

El alcalde de Vitoria desde 2015, Gorka Urtaran, ha acudido este jueves y ha ocupado un lugar preferente en el mitin principal de mitad de campaña del PNV en la capital vasca. En un momento del acto ha sido homenajeado por su gestión. “Eskerrik asko! Hamaika mila esker!”, le ha agradecido su partido en medio de una gran ovación de los presentes. En 2019 Urtaran logró por vez primera desde 1995 una victoria peneuvista en la capital vasca.

Pero el partido ha optado aquí por renovar la candidatura con la apuesta por Beatriz Artolazabal, exconsejera del Gobierno de Iñigo Urkullu. Es la plaza más reñida en las municipales de entre las capitales. Artolazabal, cada vez más cómoda en el tono electoral, ha afirmado que “las sensaciones son buenas” pero PSE-EE, EH Bildu y hasta PP también se ven ganadores aquí. Sin embargo, ella ha reducido la pugna a un cara a cara con la izquierda abertzale. Y ha dicho: “Frente a EH Bildu, PNV. Dos modelos. Dos partidos. Dos maneras de trabajar. Dos formas de hacer política, la de los hechos o la de la utopía. El PNV quiere seguir liderando esta ciudad. Tenemos un modelo de desarrollo que funciona”.

En Álava, el partido sí apuesta por la continuidad con Ramiro González, que encara como favorito una tercera legislatura. Él también ha mirado exclusivamente a EH Bildu como rival. Citando a 'Blade Runner', ha afirmado que la coalición soberanista “se ha convertido en replicante” del PNV. “Replican los proyectos del PNV. Nos copian. Y donde esté el original, que se quiten las copias”, ha señalado. Ha destacado también que la gestión en la Diputación ha dejado el territorio en un gran momento de solidez económica: “Tenemos el menor índice de pobreza del Estado”. “Que no os engañen. Donde esté el original, que se quite la copia”, ha replicado González.

El PNV siempre ha detectado que hay un voto dual en Álava. En Vitoria -que supone un altísimo porcentaje de los escaños de las Juntas Generales- el partido recibe menos votos en las municipales que en las forales. Ha habido hasta cinco puntos de diferencia en algunas convocatorias. Por ello, González ha sido muy claro y ha querido arrastrar sus apoyos propios para que empujen a Artolazabal frente a la cercanía de PSE-EE, EH Bildu y PP. “Beatriz y yo formamos un equipo. Tenemos las mismas políticas, las mismas propuestas, los mismos proyectos. Vamos a trabajar juntos para mejorar Álava, para mejorar Vitoria-Gasteiz. Y eso sólo es posible si Beatriz es alcaldesa y yo diputado general. Porque está demostrado: los proyectos en los que el Ayuntamiento y Diputación vamos de la mano son los que ven la luz, los que se hacen realidad. Por eso, el día 28 la papeleta al Ayuntamiento y a las Juntas Generales tiene que ser la misma, la del PNV”.

El acto ha tenido lugar en la Virgen Blanca, el salón de Vitoria y con cientos de personas pasando mientras se escuchaban los discursos. Andoni Ortuzar, presidente del PNV, ha recordado -entre toques de las campanas de San Miguel- que arrancaron la campaña muy cerca, en la contigua plaza de España, sede del Ayuntamiento y “nueva casa” de Artolazabal. Él también ha comparado la “seriedad” y el “rigor” de su partido frente al “ruido” y al “lío” de EH Bildu, del nombre de cuya candidata ha dicho no acordarse. Ha asegurado que esta batalla cerrada es la que muestran las encuestas, que serán actualizadas este fin de semana. “No hay color. Entre el PNV, con Bea, y [EH] Bildu no hay color. Y se tiene que notar en las urnas. No hay color.”, ha clamado Ortuzar, quien, por cierto, ha dicho que el partido ha “aprendido” que Vitoria “es la capital de Euskadi”.