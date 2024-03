El PP suma a Sémper a su campaña en Euskadi y pide defender el euskera como “patrimonio de todos”

El portavoz del PP, Borja Sémper, se ha sumado en esta Semana Santa a la precampaña vasca. El exlíder del partido en Gipuzkoa y exparlamentario ha defendido este sábado el euskera como patrimonio de todos los vascos y ha lamentado “el daño” que supone para la lengua vasca “los akelarres con fotos de presos de ETA” que se vieron durante la Korrika, carrera popular a favor del euskera.

Sémper ha realizado estas declaraciones tras participar en un acto político en Donostia con el candidato, Javier de Andrés, y con la dirigente guipuzcoana Muriel Larrea. El PP no imitará a Vox y no irá a la Audiencia Nacional con la polémica en torno a la Korrika, pero a insistido en que el euskera es de “todos”. “Es un bien transversal que nos interpela a todos. Es un bien cultural que tenemos los vascos”, ha insistido, informa Europa Press. “Todos aquellos que utilicen una plataforma como es la Korrika o como es el euskara para hacer otras cosas, no solo se están haciendo daño a ellos mismos, sino que se están haciendo daño al euskara”, ha manifestado.

De Andrés ha insistido en que PNV, EH Bildu y PSE-EE son lo mismo, porque han apoyado lo mismo en el Gobierno de España. “La política que necesita Euskadi es la de crecimiento, inversión e infraestructuras”, ha manifestado. Larrea, de su lado, ha indicado que el PP será el 21 de abril “ese proyecto alternativo que es capaz de que Euskadi vuelva a ser pionera en España y en Europa”.