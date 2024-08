El PP vasco cree que un Concierto en Catalunya puede perjudicar al régimen foral y pide al PNV que no lo apoye

El PP vasco, que hace gala de defender el Concierto económico vasco, entiende que el nuevo modelo de financiación catalán es “un problema y una mala noticia para Euskadi”. Según el líder del partido, Javier de Andrés, puede “poner en riesgo” el modelo foral y ha emplazado al PNV a que no lo secunde en el Congreso.

“Nadie que respete el Concierto vasco puede pensar, ni decir, ni actuar como si lo que está fraguándose en ese pacto fuera inocuo para el modelo vasco porque no lo es y nos va a afectar”, ha enfatizado De Andrés en una rueda de prensa en la sede del partido en Bilbao. Desde su punto de vista, quien no lo vea así, “se está poniendo una venda” porque Euskadi va a perder “protagonismo, dinero, autonomía y capacidad de financiación”, informa Europa Press.

De Andrés ha mirado al PNV, puesto que “tiene sus obligaciones con el Partido Socialista y un compromiso con Pedro Sánchez” por lo que, a su entender, “tal vez lo anteponga por encima del Concierto vasco” como, en su opinión, ha hecho en otros casos. Para el líder de los populares vascos, “las dudas respecto a este modelo no pueden pasar inadvertidas para el PNV” y, hacerlo, “es taparse los ojos ante un problema que tenemos, porque no es lo mismo un Concierto económico vasco como el actual”, que “uno que comparta y tenga puntos adyacentes” con un nuevo concierto de una comunidad autónoma con 7 millones y medio de habitantes. “Si alguien no se da cuenta de esto es porque no quiere darse cuenta”, ha señalado.

A su entender, la fórmula de Concierto económico catalán, con la inclusión del término “solidario” despierta “sospechas” y traslada una imagen “negativa” del modelo vasco y navarro, “como si no lo fueran”, cuando, según ha añadido, “si algo ha demostrado el modelo vasco es que es una fórmula contrastada”. Para empezar, ha proseguido, el uso de esa expresión es “motivo suficiente” para negarse al acuerdo porque si, desde luego, hay un concierto y un modelo económico que, “a lo largo del tiempo se ha demostrado y acreditado como solidario, ése es el concierto económico vasco” ha reiterado. “El que sí nos despierta muchas sospechas de que no lo sea, es este acuerdo que está cerrando el PSC con ERC”, ha manifestado.

Tras afirmar que “lo mejor” para los vascos es que ese concierto no se apruebe, ha recordado que el modelo de recaudación y financiación vasco “supone asumir un riesgo para los vascos si recaudan menos, porque tiene que cumplir con lo establecido en el Cupo que le corresponde aportar a los Presupuestos Generales del Estado. Eso, tal como ha añadido, es lo que ”hace, precisamente legítimo y solidario el sistema fiscal de concierto económico vasco.

En el caso catalán, se ha preguntado “dónde está el riesgo que tiene Catalunya si recauda menos” porque, de hacerlo, en el porcentaje que sea, “lo que va a suceder es que los catalanes recaudan menos, pero van a seguir teniendo los beneficios del Estado internamente a través del Fondo de Compensación Interterritorial, porque no se les va a exigir más que un porcentaje de su recaudación”. El presidente del PP vasco ha apuntado que, con ello, “puede haber, de forma encubierta, una bajada de la presión fiscal sin que tenga consecuencias para los catalanes, pero sí tendrá consecuencias para el resto de los españoles, incluyendo a los vascos”.