Pradales deja este jueves la Diputación de Bizkaia y se centrará en su carrera como candidato a lehendakari del PNV

Imanol Pradales presentará este jueves su renuncia como diputado foral de Infraestructuras de Bizkaia después de tres legislaturas y el inicio de una cuarta en el cargo para centrarse única y exclusivamente en su carrera como candidato del PNV en las próximas elecciones vascas del 21 de abril, según confirman fuentes del partido y de la institución. No está en el orden del día que han recibido los miembros del gabinete de Elixabete Etxanobe -ni tiene por qué estarlo, ya que es una prerrogativa exclusiva de ella el conformar su equipo- pero es el punto más relevante que se comunicará después del Consejo de Gobierno que celebra la Diputación de Bizkaia. Y eso que se tratará también el plan de reactivación de la comarca de Urdaibai con la controversia sobre el nuevo Guggenheim de fondo.

Pradales prometió que abandonaría las responsabilidades que ha tenido desde 2011 en cuanto el lehendakari, Iñigo Urkullu, convocara las elecciones. El anuncio de la fecha se produjo hace una semana y ha sido este martes cuando se ha publicado al fin el decreto que disuelve el Parlamento Vasco y da inicio al período electoral. Su última visita como diputado foral tuvo lugar el pasado viernes y precisamente fue en su Santurtzi natal. “No hubiera pensando nunca que coincidiera que mi último acto [en la Diputación] fuese en Mamariga, en mi barrio, en mis orígenes. La vida a veces te da estas sorpresas”, manifestó entonces.

Este miércoles ha completado su adiós con una despedida en las Juntas Generales, el Parlamento foral y que tiene su sede principal en Gernika, donde se celebran tradicionalmente las tomas de posesión de los lehendakaris. De hecho, ha llamado a cuidar la Casa de Juntas como “símbolo de las libertades y cuna de los valores universales del pueblo vasco”. Pradales ha indicado que ha sido “un enorme honor” trabajar “por una Euskadi mejor desde Bizkaia” y, muy al modo de Urkullu, ha pedido también perdón por sus posibles errores. Estas palabras han llegado después de una pregunta del PP en relación con unas obras, las de la carretera BI-2747.

Pradales llegó en 2011 a la Diputación. Apadrinado por el hombre fuerte en la sombra del PNV, Joseba Aurrekoetxea, procedente como él de la Margen Izquierda del Nervión-Ibaizabal, entró al equipo de José Luis Bilbao como responsable de Promoción Económica. Luego completó ocho años al lado de Unai Rementeria ya al frente de Infraestructuras y ahora ha continuado como el único de los dos varones en el Gobierno foral mayoritariamente femenino encabezado por Elixabete Etxanobe. En su adiós ha mencionado a los tres. Desde 2015 ha gobernado en coalición con el PSE-EE. Su papel en Bizkaia siempre ha estado vinculado a las infraestructuras. En la última época se ha significado por liderar el proyecto de un nuevo Guggenheim en Gernika y Murueta, hasta el punto de que garantizó 40 millones de euros de su área (y no desde Cultura) para su impulso.

Pradales vivió un 2015 el momento más crítico en su trayectoria política en la Diputación. Cuenta la hemeroteca que tuvo que explicar en las Juntas Generales la adquisición de 7.200 acciones de Sacyr, una constructora que recibe adjudicaciones públicas. Él ha dirigido -y lo hace aún- en la Diputación carteras con competencias en materias como las Infraestructuras y el Desarrollo Económico. Admitió su “error” pero recalcó que todo era “legal”. Se dijo entonces que las adjudicaciones con esa empresa eran previas a su nombramiento y a que fuera accionista.

El candidato pasa ahora a “centrarse exclusivamente” en la campaña. Fue propuesto en noviembre y presentado oficialmente tras la ratificación en el proceso interno de su partido a finales de enero. Desde entonces está multiplicando su presencia en actos y entrevistas. Incluso apareció disfrazado de Freddie Mercury en Carnaval. Es la primera vez que el PNV renuncia a organizar su ya clásico Carnaval temático con Andoni Ortuzar al frente para ceder todo el protagonismo a Pradales. No en vano, es un desconocido aún para dos tercios de la ciudadanía, según el más reciente Sociómetro del Gabinete de Prospección Sociológica de la Presidencia vasca. Él mismo admitió en una entrevista en Euskaadi Irratia que retrasar la fecha electoral le beneficiaría en conocimiento, aunque el PNV siempre consideró que mezclar las vascas con las europeas iba a desvirtuar el debate puramente local. En todo caso, los aspirantes de EH Bildu o PSE-EE también tienen niveles de popularidad similares. Sin embargo, no es tan grande el 'gap' entre Bizkaia y el resto. Después de tres legislaturas largas le conoce el 39%, por un 36% de los guipuzcoanos -donde trabajó dando clases en la Universidad- y un 32% de los alaveses.

Bajo el lema 'Indar berria' ('fuerza nueva', en euskera), Pradales apuesta por una “nueva Euskadi del bienestar, fiable y global”. “Lo que me queda es preparar un gran proyecto para este país. Estamos en precampaña. Estamos no sólo ilusionados sino con ganas. A seguir dando pedales”, manifestó en ese acto en Mamariga del viernes. En los últimos días ha indicado igualmente que prevé una “pelea intensa” con EH Bildu en las urnas. Lo que no se conocerá aún es quién será la persona que releve a Pradales al frente de la cartera de Infraestructuras de Bizkaia. Ese nombramiento tardará aún unos días, según fuentes forales. Se da la circunstancia de que el actual Gobierno foral de Etxanobe es un caso único ya que está compuesto por ocho mujeres y dos hombres, incluido el ahora candidato a lehendakari que deja el puesto.