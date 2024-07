Pradales exprime el palacio de Ajuria Enea como recinto de trabajo con decenas de reuniones

Una de las primeras noticias después de que Imanol Pradales se convirtiera en lehendakari ahora hace un mes fue que no iba a hacer uso del palacio de Ajuria Enea Vitoria como residencia. Pradales, como ya hizo Iñigo Urkullu, ha optado por mantener su domicilio particular, en este caso en Portugalete, todo un núcleo de poder ya que viven allí igualmente el vicelehendakari socialista Mikel Torres, el líder del PSE-EE Eneko Andueza o el consejero de Salud, Alberto Martínez. Comentó Pradales que el complejo le parecía un “espacio de trabajo”. Y no fue un comentario casual. Pradales ha iniciado su mandato dando un gran uso al palacio. Hay periodistas que han ido ya más en estas cuatro semanas que en los doce años de mandato de su predecesor.

El nuevo lehendakari está inmerso en una ronda de reuniones y, con la excepción del encuentro con el jefe del Estado, el rey Felipe VI, que le convocó en Madrid, todas ellas se han celebrado en Ajuria Enea. Pradales ha departido ya con los tres diputados generales, con otras tantas alcaldesas en representación de Eudel, con los partidos de la oposición salvo Vox -a quien mantiene detrás de un 'cordón sanitario'-, con los líderes de los socios de Gobierno, PNV y PSE-EE, con sindicatos corporativos de Osakidetza, con colegios profesionales y hasta con el secretario general de ELA, el principal sindicato vasco y todo un contrapoder desde que rompió los lazos históricos que le unieron al PNV.

Otros sindicatos, patronales y universidades están citados a Ajuria Enea para los próximos días. El lunes, por ejemplo, hay anunciada también la llegada de Margaritis Schinas, vicepresidente de la Unión Europea. Pradales la ofrecido también varias ruedas de prensa allí mismo, en una sala que tiene dos ikurriñas, una oficial e institucional y otra regalada por la República Francesa al ser la bandera con la que el batallón Gernika entró en París contribuyendo a la liberación tras la ocupación nazi.

Preguntado por la intensidad de su agenda, Pradales tiró de ironía: “Vacaciones ya veremos. Hay que poner en marcha el Gobierno y que esto coja velocidad de crucero”. Sí hay una previsión de que el 30 de julio se celebre el último Consejo de Gobierno antes de un parón de algunas semanas en agosto, aunque el nuevo equipo seguirá trabajando para tomar el pulso a la nueva legislatura antes de que en septiembre arranque la actividad ordinaria en el Parlamento con plenos, la tramitación presupuestaria y las dieciséis comparecencias, una por departamento, para exponer en detalle el programa de Gobierno.

Este carrusel ha vuelto a poner de nuevo sobre la mesa el estado de Ajuria Enea. El edificio principal fue construido en 1920 por un suizo, Alfredo Baeschlin, como residencia para un rico industrial alavés, Serafín de Ajuria. Con el tiempo, la vivienda pasó a ser colegio femenino (en 1966) y museo (en 1978). Pronto, con la aprobación del Estatuto y la designación de Vitoria como capital, la Diputación cedió Ajuria Enea y una escuadrilla del cuerpo de Miñones al nuevo Gobierno autonómico. Urkullu decidió construir un nuevo espacio de trabajo y recepciones en los cuidados jardines del complejo. No vio terminar las obras de este edificio acristalado, que avanzan en estos días pero para las que no hay fecha prevista para su inauguración.