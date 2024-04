Pradales y Otxandiano se estrenan en los debates televisados de campaña como “independentistas con los pies en suelo”

EiTB ha organizado el segundo debate televisado en la campaña. Y solamente 24 horas después del primero en TVE. Dos novedades. La primera, se ha hecho en euskera, en ETB1. Será el único en lengua vasca. Y, la segunda, ha sido el estreno de Imanol Pradales y Pello Otxandiano, de PNV y EH Bildu, los dos favoritos a ganar las elecciones del 21 de abril. De hecho, solamente el socialista Eneko Andueza ha jugado lo que en la NBA llaman 'back to back'. Será también el único que esté en todos los debates que faltan. Otro detalle: Vox ha renunciado a participar a pesar de tener derecho por su representación en el Parlamento Vasco. ETB2, la emisora pública en castellano, ha contraprogramado a ETB 1 con otro debate, en este caso el de su 'reality' estrella, 'El Conquis'.

Pradales, el sucesor de Iñigo Urkullu, ya había concedido algunas entrevistas en televisión desde que fue proclamado. También a ETB1. Sin embargo, ha parecido arrancar nervioso, leyendo sus notas y defendiendo la colaboración “público-privativa”, en vez de “público-privada”, aunque luego ha terminado más cómodo. Durante el debate, ha jugueteado con un Pilot azul con el que escribía en su cuaderno. Otxandiano se ha hecho acompañar de una tableta. En los planos generales se le veía hacer 'scroll' en ella. Pradales, Otxandiano y Andueza han comparecido con un estilo similar: sin corbata, camisa blanca y chaqueta. La diferencia estaba en la solapa: Pradales no llevaba nada, Otxandiano un pin con el escudo de Euskal Herria y Andueza ojales rojos, como el color de su partido.

El debate ha empezado con economía. El PNV, en menos de 40 segundos, ha mencionado dos veces la colaboración público-privada. En el mismo lapso brevísimo de tiempo, Andeka Larrea, de Sumar, ha citado también dos veces los hitos de la gestión de Yolanda Díaz en el Gobierno central. Otxandiano ha hecho publicidad de su web, Pello.eus, donde cuelga propuestas. Laura Garrido ha representado al PP. Acumula trienios como portavoz de su formación en 'euskera' y ha puesto “Andalucía y Madrid” como espejos de buena gestión. Entre los participantes, Miren Gorrotxategi es la única que repite de 2020. Entonces su coalición era Elkarrekin Podemos-IU y ahora es Elkarrekin Podemos Alianza Verde. Ha intentado que Pradales hablase del macroproyecto de nuevo Guggenheim en Urdaibai que va en su programa y que él defendió y financió en la Diputación de Bizkaia pero el aspirante del PNV ha orillado la pregunta y se ha puesto a hablar de biocombustibles.

Después, Osakidetza. “No está bien”, ha diagnosticado Otxandiano. “Es nuestra prioridad”, ha respondido Pradales, que ha enumerado promesas de mejora: atención en ambulatorios en 48 horas, bajar la lista de esperar quirúrgica a 50 días e invertir 1.200 millones en infraestructras. Garrido, que también acumula trienios como portavoz en la comisión de Sanidad, ha criticado duramente al PNV por prometer lo que no ha hecho hasta ahora. “Lo siento. Pero se lo tengo que decir así”, ha afirmado.

¿Y el Estatuto? Euskadi tiene el nivel de autogobierno más alto de Europa, ha subrayado Andueza. Gorrotxategi -con razón- ha recordado que ha sido la única que en toda la legislatura ha planteado la reapertura de la ponencia parlamentaria para reforma el Estatuto. No tuvo éxito. “Somos una nación”, ha resumido Sumar. Ni PNV ni EH Bildu han formulado propuestas independentistas, aunque Andueza ha lanzado dos veces la pregunta directamente a Otxandiano, que se ha quedado en el “derecho a decidir” y en un acuerdo “confederal” con España. Todo lo más, Otxandiano ha dicho que él y Pradales son “independentistas” aunque tienen “los pies en el suelo”. Pradales no ha comentado nada y, en otro turno, ha entrado al cuerpo a cuerpo con Otxandiano al acusarle de presentar un programa muy negativo para el país en áreas como la Ertzaintza, el tercer sector o las deducciones de vivienda.

Al borde de la medianoche, los candidatos han entrado a hablar de pactos. “Creo que la alianza de PNV y PSE-EE no da estabilidad al país. Cuando hay debates de calado surgen discrepancias. Fiscalidad, vivienda, educación, euskera, autogobierno, ... No se han puesto de acuerdo ni con los descuentos del transporte. Es un intento de blindar los intereses partidistas de ambos”, ha despachado Otxandiano. Ni Andueza ni Pradales han defendido su matrimonio especialmente. El PP también ha atacado esa coalición aunque Garrido ha terminado recordando que en Vitoria y en Gipuzkoa, en 2023, acabaron apoyando ese aparente mal menor como alternativa a la coalición abertzale. El PSE-EE ha introducido un elemento de utilidad para los votantes a su izquierda, que tienen dos papeletas: ellos son “decisivos” y Sumar y Elkarrekin Podemos Alianza Verde no lo son. También ha recordado que ganaron las últimas elecciones celebradas, las generales de julio. Gorrotxategi ha vuelto a lanzar una pregunta al aire: Euskadi vota históricamente mayoritariamente a fuerzas de la izquierda pero, salvo por el trienio de Patxi López, siempre ha tenido lehendakaris del PNV. Pradales ha usado su minuto de oro para pedir el voto para dejar esta frase: “Hemos aprendido de nuestros errores”.