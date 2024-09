Pradales pide que el 'Concierto catalán' no sirva para atacar el Concierto vasco

El lehendakari Imanol Pradales ha pedido este lunes que no se use el acuerdo de financiación de Cataluña, el 'Concierto catalán', para atacar el Concierto Económico vasco. En una entrevista en Radio Euskadi, Pradales ha mostrado su satisfacción porque se reconozca a Cataluña una financiación propia, pero ha manifestado su temor porque este debate sobre el sistema de financiación se utilice por parte de algunos sectores para atacar al Concierto vasco. “Pido que se respete el modelo vasco que no se incorpore al debate del modelo singular para Cataluña, que es algo una cuestión que tienen que negociar y acordar Cataluña con el Estado”, ha dicho.

Pradales ha puesto en valor que el Concierto vasco “tiene un riesgo unilateral”. Y ha recordado que durante las grandes crisis entre los años 2009 y 2011, “la peor crisis financiera del último siglo, no vino el Estado a rescatarnos y nos faltaban los recursos públicos porque nosotros tenemos un riesgo unilateral en las relaciones con el Estado desde el punto de vista financiero”.

Ha recordado también que el Concierto Económico Vasco “es solidario, entre otras razones porque contribuimos al Fondo de Compensación interterritorial y luego no recibimos ni un euro de ese fondo”. Ha señalado además que Euskadi aporta el 6,24% de las cargas asumidas por el Estado“ cuando somos el 5,97% y el 4,7% de la población. Osea que contribuimos más que lo que nos correspondería por población o por peso económico. Por lo tanto, estamos siendo contribuyentes más positivos en lo que nos correspondería y además tenemos un riesgo unilateral”. “Ni nos han rescatado ni nos han venido a perdonar ninguna deuda. Cuando la economía ido mal nos lo hemos comido y nos lo hemos guisado con nuestros propios recursos y por lo tanto que pongamos también eso en valor”. Por ello ha insistido en la petición de “respeto” hacia el modelo vasco y que se deje fuera del debate sobre el modelo singular para Cataluña.

Por otra parte, ha vuelto a criticar la actitud de EH Bildu y ha afirmado que “no casan las palabras con los hechos” en relación con su postura en materia de Salud ante la reunión del jueves para poner en marcha un pacto de país en esta materia, cuando está presentando multitud de interpelaciones parlamentarias y ha pedido ya la comparecencia del consejero de Salud, y cree que tiene que tomar la decisión de si quiere “ser parte de una oposición constructiva” que esté en los acuerdos de país o si quiere “una labor absolutamente destructiva desde la oposición”. “Una cosa son las palabras y otra cosa han venido a ser los hechos y a finales de agosto estábamos con más de 200 iniciativas parlamentarias de todo tipo”, ha recordado.

Respecto a la reunión de la mesa de salud, el próximo jueves, ha señalado que tiene confirmadas todas las asistencias,a excepción de ELA, que espera que también asista al encuentro, ya que todavía puede confirmarlo hasta este martes. “Quiero pensar que también desde ELA va a participar en la mesa y, por lo tanto va a ser una mesa muy amplia”, ha dicho.