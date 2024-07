Pradales recuerda a Sánchez que tiene comprometida la Seguridad Social para 2025 y un nuevo Estatuto

El lehendakari, Imanol Pradales, ha ofrecido en Ajuria Enea una rueda de prensa de cierre del curso político y de balance de su primer mes largo en el cargo. Pradales, que este viernes se reunió con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que los Gobiernos central y vasco “comparten una misma hoja de ruta” para completar en el corto plazo las transferencias pendientes del Estatuto de 1979, lo que incluye la gestión económica de la Seguridad Social, y “favorecer un nuevo pacto estatutario”.

“Está tasado el tiempo”, ha manifestado también Pradales, recordando al presidente que la fecha orientativa para las nuevas competencias será 2025 y confiando en que se cree ya un órgano bilateral y permanente para “imprimir un nuevo ritmo” al proceso. Este mismo martes, la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, se reúne con el ministro Ángel Víctor Torres para activar esos traspasos. “Pertenecemos a una generación distinta a la de quienes elaboraron y firmaron el Estatuto de Gernika de 1979. Tenemos la obligación de ofrecer a una nueva generación de vascas y vascos un nuevo marco que garantice su bienestar y ofrezca a Euskadi nuevas herramientas para poder crecer en este mundo que poco tiene que ver con el de hace 45 años”, ha solemnizado también Pradales.

El nuevo marco, según ha expuesto el lehendakari, debería basarse en el “reconocimiento nacional de Euskadi”, así como en “garantías” de que no se erosionen las competencias vascas. Ha mencionado que esos parámetros están contemplados en el acuerdo del PNV con el PSE-EE para su investidura y también reconocidos en el pacto de su partido con Sánchez de cara a la investidura de 2023. Pradales, que confía en “una nueva dinámica” en la “relación España-Euskadi”, ha señalado también que al margen del Estatuto “hay otras materias” que requieren acuerdos, como “infraestructuras, competitividad, industria y vivienda”.

Pradales no ha orillado el acuerdo para la posible implantación de un Concierto Económico en Catalunya. Preguntado por la etiqueta de “solidario” que se ha añadido al acuerdo para la nueva financiación y sobre si es implícitamente sugiere que el régimen foral de Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra no lo es, el lehendakari ha sido contundente. “El Concierto Económico vasco es solidario. Contribuimos a las cargas generales del Estado en un 6,24%, que es superior al peso poblacional de Euskadi y del PIB. Correspondemos a las cargas generales en todo aquello que el Estado asume, deuda pública o competencias no transferidas, como Seguridad Social o el Ejército español. Nosotros somos solidarios. Además, existe un fondo de compensación territorial al que Euskadi aporta recursos y del que Euskadi no se beneficia”, ha indicado. Y ha agregado: “La singularidad vasca está constitucionalmente reconocida”.

Sobre las semanas que lleva en el cargo, sustentado en la mayoría absoluta de PNV y PSE-EE en el Parlamento Vasco, ha indicado que Euskadi “ha emprendido una nueva etapa”. “Perder la confianza de la sociedad no es una opción. Podemos y debemos dar ejemplo de cómo hacer otra política profundizando en los verdaderos valores de la política con mayúsculas”, ha señalado también. La “primera oportunidad” para mostrar ese cambio y de hacerlo desde el consenso es la reforma de la Sanidad pública. El consejero de Salud, Alberto Martínez, iniciará el 5 de septiembre los trabajos de una mesa de nueva creación para adoptar medidas de mejora y en la que el Gobierno ha invitado a la oposición, a los sindicatos corporativos y de clase, a colegios profesionales, a universidades y a asociaciones de pacientes. Ha insistido en que espera en tener respuestas a los grandes retos de Osakidetza en un plazo de seis meses.