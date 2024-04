Pradales suma a Ibarretxe a la campaña del PNV... y también al doble ganador del Tour de Francia, Jonas Vingegaard

Además de Iñigo Urkullu (2012-2024), que está haciendo un intensivo en el tramo final de la campaña del PNV para impulsar las opciones de Imanol Pradales frente a EH Bildu, también Juan José Ibarretxe (1999-2009) se ha querido sumar en el penúltimo día de campaña. De modo deliberado, el principal partido vasco (y que aspira a seguir siéndolo) está queriendo presentar a Pradales como lehendakari. La corbata apareció en su vestuario por vez primera este martes y este jueves ha vuelto a usarla en un par de actos. En su mitin en Vitoria, la ciudad decisiva porque reparte prácticamente 20 de los 75 escaños, Pradales también ha mencionado al recientemente fallecido José Antonio Ardanza. Lo llamativo, en cambio, es que ha querido incorporar igualmente para la causa al ciclista danés Jonas Vingegaard, ganador de los dos últimos Tours de Francia y que ha estado ingresado dos semanas en Vitoria tras caerse en la Itzulia precisamente el día en que arrancaba la campaña electoral.

“No sé si sabéis que Vingegaard se pegó un cacharrazo tremendo. Ha pasado doce días ingresado aquí al lado, en Txagorritxu. Hoy le han dado el alta. Me siento orgulloso de que haya sido atendido en un hospital público de Euskadi y que, sin ninguna necesidad, haya salido a decir 'eskerrik asko'. Gracias a ti, Jonas. Gracias por venir. Gracias por correr en la Itzulia”, ha dicho el candidato, consciente de que la gestión de Osakidetza es el gran tema de la campaña. El mensaje en redes sociales del corredor del Visma Lease a Bike, que ha llegado a estar en la UCI, le ha servido para mostrar su “orgullo” por la calidad de los servicios públicos de Euskadi. “Miran de tú a tú a los de cualquier país de referencia europeo”, ha manifestado. El PNV ha proyectado en una gran pantalla el comunicado y la fotografía del deportista.

Antes de la mención ciclística, el PNV ha reunido bajo el árbol de Gernika del Parlamento Vasco -hay ejemplares hermanos en variados lugares- a sus dos lehendakaris vivos y al aspirante a ocupar Ajuria Enea a partir del 21 de abril. Han entrelazado sus manos e Ibarretxe y Urkullu han mostrado su apoyo cerrado a Pradales. La carga simbólica de la imagen no es menor. Urkullu cerró el ciclo de Ibarretxe y cambio de raíz su estilo. Y Pradales fue elegido para relevar a Urkullu sin que el segundo haya explicado nunca si quería o no continuar. Pero ahora todos han cerrado filas. “Katea ez da eten”, suelen repetir, es decir, que la cadena 'jeltzales' sigue ofreciendo nuevos eslabones anclados a los anteriores.

“Soy muy afortunado”, ha agradecido el candidato, que ha admitido que las encuestas no le son favorables y . “Ante una persona como el lehendakari Ardanza, uno lo que debe hacer es coger papel y boli. Aprender. Me lo quedaré para siempre. [Se reunieron a finales de febrero]. Hoy la vida me ha regalado otra experiencia que muy pocos han podido disfrutar. Hoy he vuelto a sentirme una de las personas más afortunadas de Euskadi. He tenido la oportunidad de dar un breve paseo por Gasteiz con el lehendakari Ibarretxe y con el lehendakari Urkullu. Y tengo una cosa muy clara: la historia de este país no podrían entenderse sin ninguno de ellos. Han sido y son dos personas fundamentales”, ha añadido. Después ha contado los consejos que le han dado. Ibarretxe (en Llodio): “Imanol, como líder, deberás marcar el camino. Y nosotros y nosotras te seguiremos adonde nos lleves”. Urkullu (en Bilbao): “Imanol, lo más importante es que seas tú mismo, que no seas aquello que no eres”. “No sé si seré el próximo lehendakari, es algo que compete a la sociedad vasca y al Parlamento Vasco, pero lo que sí sé es que si un día mi nombre aparece al lado de ellos tres será el mayor honor que como vasco jamás habría podido imaginar”.

Urkullu, contra las huelgas; Ortuzar, contra Vox

Además de esos consejos, Urkullu ha intervenido en el mitin. Como en los últimos días, básicamente ha enumerado a gran velocidad sus logros, esta vez un poco más enfocados en Vitoria y Álava. Ha citado la inversión de más de 1.000 millones de euros en Mercedes-Benz, la mayor empresa vasca, como ejemplo de éxito económico. Sin embargo, ha asegurado que estuvo “en riesgo” por las huelgas de los sindicatos y de los trabajadores. “Somos el 5% de la población del Estado y sufrimos el 50% de las huelgas”, ha criticado en un mensaje que no es nuevo en sus discursos y que Pradales también ha asumido.

Después, ha tomado la palabra su consejera Nerea Melgosa. La titular de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales es la única de su gabinete que continúa en las candidaturas. Es la 'número dos' en la lista alavesa. “Nos encontramos en un momento decisivo. Crucial para el futuro de Euskadi. Y, llegado a este punto, vamos a dejar las cosas bien claras. No porque una mentira se repita muchas veces se convierte en verdad”, ha señalado censurando la campaña de EH Bildu sobre sus áreas de gestión, particularmente sobre los cuidados. El 'número uno' es Joseba Díez Antxustegi, de 31 años. La gran aportación es que es el único que comparece en los actos electorales sin discursos preparados. La militancia 'jeltzale' ya le regaló los mayores aplausos en el arranque electoral y así ha sido también en el que es el último gran mitin del PNV en Álava antes del final de la campaña mientras el orador se dejaba la garganta. “Zorionak, Joseba!”, le ha felicitado Pradales.

El acto lo ha cerrado Andoni Ortuzar, el presidente del partido, cuyas palabras han sido interrumpidas por una persona gritando. Se ha felicitado de que la campaña “ya se ha calentado”. “Se les está haciendo larga la campaña y empiezan a patinar”, ha manifestado sobre la coalición abertzale. Aprovechando la polémica por que Pello Otxandiano, el aspirante de EH Bildu, no haya querido considerar “terrorista” a ETA, ha insistido en el carácter “pacifista” de su formación. “Quién va a ser el lehendakari es un asunto capital. Es la persona que nos va a representar hacia dentro del país pero también hacia fuera, en el Estado y en el panorama internacional. No puede ser cualquiera. Tiene que estar a la altura de este gran país. Honestamente y desde el respeto a todo el mundo, sólo veo a una persona capaz de cumplir esa función”, ha manifestado. Como novedad, ha querido movilizar a los electores alaveses con el objetivo de dejar a Vox sin representación en el Parlamento Vasco.