Queda libre el activista saharaui retenido en el aeropuerto de Loiu y amenazado con ser deportado a Marruecos

La ONG Zehar Errefuxiatuekin ha informado de que en la madrugada de este viernes a este sábado ha quedado en libertad Youssef El Mahmoudi, activista saharaui retenido desde el 23 de junio en el aeropuerto de Loiu y sobre el que pesaba la amenaza de deportación a Marruecos. En los últimos días había crecido la presión para que se tramitase la petición de asilo. En las próximas horas se darán a conocer más detalles de la resolución del caso.

Nacido en 2000, se trata de un activista y estudiante de Derecho saharaui. Durante su retención en la 'sala de denegados' del aeropuerto de Bilbao, para evitar que sea deportado, comenzó el pasado miércoles una huelga de hambre. Debido a su delicado estado de salud, la madrugada del viernes tuvo que ser hospitalizado, pero a las pocas horas fue devuelto a la sala. Como él mismo ha expresado, viajar a Marruecos para él sería “volver al infierno”. “Decidí venir por el acoso al que me sometían las autoridades de la ocupación marroquí y la imposibilidad de vivir con plenas garantías a mis derechos como saharaui dentro del territorio ocupado. Era activista dentro del movimiento estudiantil saharaui, repartíamos folletos, colgábamos pancartas en instituciones marroquíes y escribíamos consignas por la independencia del Sahara Occidental en las paredes de en diferentes instituciones. Fui arrestado por las autoridades marroquíes, torturado la última vez. No puedo pensar en planes futuros. No estoy tratando de pensar en ello, pero no puedo aceptar mi regreso al infierno”, alertó en una carta.

Estaba previsto un vuelo de deportación este viernes con Air Arabia, pero el piloto alegó “motivos de seguridad” y no accedió a llevar a Youssef El Mahmoudi en el pasaje. Iba a ser enviado a Marruecos este fin de semana. Además de organizaciones sociales, diferentes instituciones e incluso la ministra Sira Rego habían emplazado a la Policía Nacional a no ejecutar la expulsión del activista.