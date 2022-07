Sagardui no comparecerá en el Parlamento porque “no hay recortes” en la Sanidad vasca este verano

El PNV y el PSE-EE, que tienen mayoría en la Mesa del Parlamento Vasco, han rechazado este martes una solicitud de EH Bildu para convocar la diputación permanente con el fin de que la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, compareciera ante este órgano -que sustituye al pleno fuera del periodo ordinario de sesiones- para dar explicaciones sobre la situación de Osakidetza. El grupo abertzale ha criticado, a través de un comunicado, que los partidos del Gobierno no hayan considerado “urgente” un tema que entienden como de gran interés ciudadano.

Salud recalca que el servicio de matronas está garantizado "los 365 días del año" en Cruces, el mayor hospital de Euskadi

A juicio de la coalición, la postura de 'jeltzales' y socialistas es “una falta de respeto a la plantilla y a las personas usuarias que sufren todos los días las carencias que se acumulan en ambulatorios y hospitales” de Osakidetza. EH Bildu ha afirmado que en el Servicio Vasco de Salud padece problemas de “camas cerradas, falta de personal médico y de enfermería”, así como de “bajas que no se cubren, consultas aplazadas y cirugías retrasadas”. “Ésa es hoy la foto de Osakidetza debido a la falta de planificación de sus responsables y el Departamento de Salud; pero la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, no va a dar explicaciones al respecto en el Parlamento porque PNV y PSE-EE han echado atrás la solicitud de EH Bildu”, ha criticado la formación soberanista.

El PNV ha respondido con un comunicado en el que enfatiza que la comisión de Salud “tiene ya prevista una primera reunión en el mes de septiembre”. “Segundo, [EH Bildu] se refiere a cuestiones inaplazables, y ésta no lo es. A lo largo del mes de junio hemos debatido numerosas iniciativas relacionadas con la situación de la asistencia sanitaria, los recursos durante el verano, las medidas a adoptar, la falta de facultativos….Nada ha cambiado desde entonces”, afirman los nacionalistas. “En cuanto al fondo -añade el PNV- nos encontramos ante una cuestión recurrente por parte de EH Bildu, una constante en su dinámica de trabajo a lo largo de estos últimos meses [que es] utilizar el Parlamento y, en este caso, la solicitud de comparecencia en pleno, con fines políticos, como altavoz para sus críticas”. “EH Bildu sigue en su campaña de generar un clima de inseguridad y alarma en la ciudadanía que no existe. La asistencia durante la época estival está garantizada y Osakidetza ya ha ido tomando medidas. No hay cierres, no hay recortes, lo que hay es un ajuste de horarios, como ocurre todos los veranos. Este país necesita una oposición responsable, que ejerza su labor de control al Gobierno no sólo criticando sino también proponiendo, colaborando con quien gobierna. Una oposición que aporte y no reste. Hay formas más sensatas de hacer oposición”, agrega la formación 'jeltzale'.