El sindicato ESK denuncia que Osakidetza se está deshaciendo de personal migrante

El sindicato ESK ha denunciado este martes la actitud "hipócrita y xenófoba" del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) por prescindir de trabajadores eventuales que no disponen de la nacionalidad europea tras "explotarlos y precarizarlos" durante la pandemia. "ESK no entiende que, a pesar de las graves carencias estructurales que en materia de personal tiene Osakidetza, carencias agravadas por año y medio de pandemia, se permita el lujo de prescindir de personas con amplia experiencia en su trabajo", señala la central en un comunicado.

Se trata, según apunta el sindicato, de tres personas que trabajan o han trabajado para la Red de Salud Mental de Álava. El contrato de una de ellas ya ha finalizado y desde Osakidetza se le ha comunicado que no se cuenta con ella para seguir, mientras que las otras dos todavía tienen contrato pero ya se les ha hecho saber que no proseguirán una vez se extinga. No obstante, ESK apunta también a otras organizaciones sanitarias en las que se está comunicando a los trabajadores eventuales que ya no se cuenta con ellos. "Se les ha usado para salvar lo más duro de la pandemia y ahora se desprenden de ellos", denuncia Patxi Nicolau, portavoz del sindicato, que considera que la situación es "indignante". La comunicación, abunda, se hace de manera verbal y siguiendo una instrucción de la que no tienen constancia.

Desde ESK ya consideran la posibilidad de que Osakidetza se acoja, en su defensa, a la nueva normativa de elaboración y gestión de las listas de contratación temporal, que entró en vigor el 10 de agosto con su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco después de que se alcanzara un acuerdo con los sindicatos SATSE, SME y UGT. El artículo 9, que aborda los requisitos que han de cumplir las personas aspirantes, remite a los requisitos exigidos en las bases generales. En estos se prevé que haya que contar con la nacionalidad de algún Estado miembro de la Unión Europea o que sea de libre circulación para los trabajadores. Otra posibilidad pasa por ser cónyuge de alguien que cumpla con alguno de los supuestos anteriores. "De todos modos, esa normativa lleva vigente muchos años. ¿Por qué antes, a la hora de contratar, no se tuvo en cuenta?", se pregunta Nicolau. Exige, además, que se activen los mecanismos necesarios para cambiar la regulación. "Algunas personas llevan dos años al pie del cañón, demostrando valía y competencia. Están cualificadas y con título y con permiso de residencia. Pese a ello, pueden trabajar en cualquier clínica privada, pero no en Osakidetza", lamenta Nicolau, que considera que la situación se agrava si se tienen en cuenta "la contratación precaria y la falta de personal" derivada de la pandemia.

ESK apunta a una "actitud hipócrita y xenófoba" de Osakidetza. "Cuando le interesa, no duda en saltarse cualquier legalidad y explotar y precarizar a su personal, especialmente a personal migrante, para luego prescindir de él sin que le duelan prendas, dejando a las personas sin medios dignos de vida y precarizando la atención que se merece la ciudadanía de este país", apostillan en el comunicado.