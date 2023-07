Los socialistas se ven ganadores pero advierten de que “cada papeleta cuenta” y apelan al voto útil

Los socialistas vascos confían en una “victoria contundente” el próximo 23J, pero advierten de que “cada voto cuenta” y de que “no se puede desperdiciar” ninguna papeleta que se quede en casa si se quiere que el broche final a una “campaña extraordinaria” sea ver a Pedro Sánchez de nuevo en La Moncloa. “Estamos en la recta final de una campaña que ha sido extraordinaria, la semana fantástica del PSOE, que va a terminar con una victoria contundente”, ha señalado el secretario general de PSE-EE Eneko Andueza, que ha pedido que se concentre el voto en torno al Partido Socialista. “No hay que desperdiciar ningún voto, ni con los que no van a llegar al porcentaje necesario, ni con los que no nos dicen lo que van a hacer”, ha señalado.

En un acto en Irún junto a la cabeza de lista por Gipuzkoa, Rafaela Romero, y el alcalde socialista de la localidad, José Antonio Santano, Andueza ha asegurado que Pedro Sánchez es un presidente “a la altura” de lo que se merece el país, porque ha demostrado que tiene un “compromiso” con la gente, mientras al PP “ni está ni se le espera”. Y ha advertido que la estrategia de los populares, basada en las mentiras, no es nueva. “Lo llevan en el ADN y lo demostraron con el Prestige o el 11M”, ha indicado. Andueza ha cargado contra Feijóo por difamar a periodistas que “le ponen contra las cuerdas” y por criticar a empleados públicos como los de Correos. “Hay quien se dedica a mentir compulsivamente, a socavar el prestigio de las instituciones y a poner en tela de juicio el Estado de Derecho”, ha asegurado. “Alguien que no cree en su país no merece ser presidente del Gobierno”, ha recalcado.

“El PP decidió esconder a Feijóo, porque pensaron que era lo mejor, porque ya no caben más mentiras en una campaña que, sobre todo, ha servido para descubrir al personaje”, ha asegurado respecto a la ausencia del candidato en el último debate. “Nos merecemos un gobierno digno que no mienta y haga de España, Euskadi, Gipuzkoa e Irún un lugar del que nos instamos orgullosos de vivir”, ha asegurado.

“No es lo mismo un Gobierno del PSOE o del PP para las pensiones, los derechos laborales, el escudo social, la lucha contra la inflación, la sanidad o la lucha contra el cambio climático”, ha dicho, y ha llamado al PP “recadistas y ejecutores de la ultraderecha”. “¿De verdad es lo mismo tener un Gobierno del Partido Socialista que uno del PP y Vox, un país con derechos y libertades, moderno, con progreso, que un país que retrocede 40, 60, hasta 75 años?”, se ha preguntado.

Por su parte, Rafaela Romero ha apelado al voto contra el machismo y a favor de la igualdad entre hombres y mujeres. Ha recordado el asesinato de la joven irunesa Nagore Laffage hace 13 años y la lucha de su madre Asun Casasola por su memoria y ha explicado que “hoy está en riesgo, más que nunca, la propia democracia y la lucha contra el machismo”. En este sentido, ha advertido de que “si el PP y Vox suman sus votos será para gobernar contra nosotras y nuestros cuerpos, para hacer política contra nuestros derechos”. “La violencia machista no es ni una obviedad, ni una invención, ni una lacra, ni un mal divorcio, ni una suposición, es la más grave vulneración de derechos que tenemos pendiente, porque arrebata la vida, la libertad la salud y la paz”, ha afirmado. “Si las mujeres nos queremos iguales, libres. Votemos, votemos y votemos, para seguir abriendo las ventanas gritando mas feminismo”, ha dicho. “Que PP y Vox no vuelvan a tapar a las mujeres con el manto del miedo, sino con el de la protección, el reconocimiento y el empoderamiento de todo el Estado de Derecho”.

El alcalde de Irún, José Antonio Santano, ha asegurado que “cada voto cuenta, cada voto es importante” y que no son ni los grupos de presión, ni los medios de comunicación los que ganan las elecciones. “El domingo nos jugamos respeto y dignidad, avanzar o retroceder”, ha señalado, para añadir que las cosas importantes de verdad sólo se echan en falta cuando se pierden, en referencia a los derechos y las libertades .