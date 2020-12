Tapia asegura que el pozo de gas de Subijana cuenta "con todas las garantías ambientales, todos los permisos y todas las leyes"

La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, ha defendido este viernes que el proyecto de exploración de gas en el pozo Armentia-2 de la sociedad de Hidrocarburos de Euskadi-SHESA cuenta "ambientalmente con todas las garantías, con todos los permisos y con todas las leyes". "Hemos hecho una apuesta por las renovables, pero mientras tanto, necesitamos el gas y también otro tipo de energías como el hidrógeno", ha insistido. En el pleno de control al Gobierno celebrado en el Parlamento Vasco, el parlamentario de EH Bildu Mikel Otero ha preguntado a Tapia por el proyecto de exploración de gas en el pozo Armentia-2, ubicado en el municipio de Vitoria, impulsado por la sociedad pública de Hidrocarburos de Euskadi-SHESA.

Tapia ha explicado, según recoge Europa Press, que SHESA ha solicitado una licencia porque el Gobierno continúa creyendo que el gas es la "energía de transición" a las renovables y ha criticado que EH Bildu proponga que la alternativa a extraer el gas en Euskadi sea traer gas del exterior. En este sentido, ha acusado a la coalición de "cinismo" al apostar por traer el gas de fuera con el impacto ecológico que este traslado supone y ha defendido que se continúa con este proyecto porque no "ninguna ley o normativa que impida seguir adelante con ello". "Hemos solicitado en Vitoria una licencia para poder seguir trabajando", ha señalado.

Tras subrayar que el avance tecnológico da la posibilidad de explorar "de una forma más detallada", también ha señalado que facilitará poder ser "más eficientes" y que el proyecto se desarrolle "con las mayores garantías medioambientales y con las mayores garantías de eficiencia". Por ello, ha insistido en que el proyecto cuenta "ambientalmente con todas las garantías, con todos los permisos y con todas las leyes", aunque ha reconocido que están analizando la inversión económica. "Por eso estamos hablando de explorar, de analizar si lo que hay en ese subsuelo es explotable o no", ha explicado. Tapia también ha destacado que desde el punto de vista social, el gas ha traído "confort". "Hemos hecho una apuesta por las renovables, pero mientras tanto, necesitamos algo y esto será el gas y también otro tipo de proyectos como el hidrógeno", ha subrayado.

"Huida hacia adelante"

El parlamentario de EH Bildu Mikel Otero ha pedido a Tapia que asuma su responsabilidad política porque en este proyecto "todo lo tiene contra". "Usted huye hacia adelante en esta carrera que sabe que tiene perdida", ha asegurado. Además, ha destacado que SHESA "ha participado ya en muchos pozos en sus 37 años de vida y no ha demostrado rentabilidad nunca, a pesar de haberla prometido mucho". "El balance de esta aventura ha sido la pérdida de mucho más de 100 millones de euros en el acumulado. Hidrocarburos de Euskadi solo sigue en pie porque usted se empeña en darle nuestro dinero para que siga despilfarrando", ha acusado.

Otero ha afirmado que el Gobierno vasco "no tiene licencia social para hacer este pozo" y ha recordado que en el ámbito judicial, se está a la espera de una sentencia de la Audiencia Nacional que puede anular no sólo el pozo, sino el proyecto entero. "La situación le está pidiendo prudencia. La situación le pide que el esfuerzo público se centre exclusivamente en el despliegue renovable. Lo que haya en el subsuelo lleva 100 millones de años ahí y puede seguir un poquito más porque ahora toca luchar con todo lo que tengamos contra el cambio climático y no tirar el dinero en pozos inútiles", ha señalado. Por último, el parlamentario de EH Bildu cree que Armentia-2 "no es un inocente pozo de exploración", sino que supone "la punta de lanza de un proyecto estéril pero que traería cientos de pozos en su mejor escenario".