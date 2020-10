Trabajadoras de las escuelas infantiles del Consorcio Haurreskolak anuncian movilizaciones para mejorar sus condiciones laborales

Las trabajadoras del Consorcio Haurreskolak, escuelas infantiles para niños de 0 a 3, han anunciado una serie de movilizaciones para lograr una mejora en sus condiciones laborales, que "se han agravado durante la pandemia". Los sindicatos con representación en el Consorcio, LAB, Steilas y ELA, han anunciado una serie de actuaciones que iniciarán el próximo miércoles 28 de octubre para "recuperar la negociación, desbloquear la contratación y mejorar las condiciones laborales" de las cerca de 1.000 trabajadoras del sector. Además, han denunciado que a día de hoy no han mantenido ningún contacto con la gerencia del Consorcio ni con el Gobierno vasco para "desbloquear" esta situación.

Según han explicado durante una rueda de prensa en Bilbao, la concentración del próximo 28 se realizará a las puertas del Gobierno vasco en Vitoria a las 11:00 "aprovechando" la celebración del comité directivo del Consorcio Haurreskolak, un foro donde según critican, "no es oída la voz de las trabajadoras". A lo largo de la semana siguiente -aún no hay fecha ni horario- se realizarán movilizaciones frente a las delegaciones de Educación de las tres capitales vascas.

Entre otras cuestiones, han criticado que determinadas decisiones "unilaterales" adoptadas por la nueva gerencia del Consorcio, liderado por Zorione Etxezarraga, "vulneran" los convenios y acuerdos existentes. Otra de sus principales denuncias reside en que "se ha bloqueado" la nueva contratación de personal sustituto dejando "sin trabajo a cientos de trabajadoras sustitutas", de manera que, para cubrir bajas se recurre al desplazamiento diario de una haurreskola a otra de trabajadoras ya contratadas, lo que "pone en riesgo el proyecto educativo, los principios pedagógicos y la adaptación de los niños", según ha explicado la representante de LAB, Arantza Andrés.

"Mientras otros sectores del departamento de Educación están siendo llamados ya durante esta semana a mesas negociadoras, como educación especial, profesorado o las trabajadoras de servicios, la representación sindical del Consorcio Haurreskolak no ha sido todavía llamada a ninguna reunión, aunque haya denunciado ya este hecho en varias ocasiones desde el inicio de curso", ha denunciado Andrés.

Preguntadas por si se replantean ir a huelga en el caso de que la situación no mejore, las representantes sindicales han advertido que "esperan un cambio de actitud" del Gobierno vasco y el Consorcio Haurreskolak tras las protestas, pero "de no ser así, no descartan" una huelga.