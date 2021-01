Trabajadores de Osakidetza denuncian la precariedad laboral y demandan más inversión en salud pública con una jornada de huelga

El personal sanitario de Osakidetza ha salido a la calle este jueves en las tres capitales vascas para denunciar sus "precarias condiciones de trabajo" y para demandar al Gobierno vasco una mayor inversión en salud pública con una jornada de huelga a la que están llamados más de 42.600 trabajadores.

Las movilizaciones, convocadas por los sindicatos Satse, ELA, LAB, CCOO, UGT y ESK han tenido lugar en Bilbao, San Sebastián y Donostia y a pesar de que cientos de personas han recorrido las calles de las tres ciudades, el Departamento de Salud ha cifrado en un 3,31% el seguimiento de la huelga en el turno de mañana. Los sindicatos, por su parte, han apuntado que el seguimiento de la huelga está siendo "desigual" con un mayor impacto en la Atención Primaria y menos en los hospitales.

Esta convocatoria sucede a las huelgas que se llevaron en los centros del Servicio Vasco de Salud de Álava el 29 de octubre, Gipuzkoa el 5 de noviembre y el 12 de ese mismo mes en Bizkaia con el fin de denunciar la "precariedad laboral que soporta el colectivo de trabajadores de Osakidetza" y exigir un aumento de la partida presupuestaria dedicada a la sanidad pública.

La manifestación en Bilbao, bajo el lema 'Una sanidad pública con recursos', ha recorrido el centro de la ciudad hasta terminar frente a la Delegación Territorial de Sanidad. "Los profesionales de Osakidetza decimos 'no'. 'No' a las cargas de trabajo insufribles. 'No' a la temporalidad y al abuso de contratación en fraude de ley. 'No' a la escasez de recursos para salvaguardar la salud en el trabajo. 'No' a las privatizaciones de cocinas, ambulancias, limpieza, consultas, operaciones... No vamos a renunciar a nuestro desarrollo profesional. No vamos a quedarnos quietos ante estos atropellos a nuestros derechos", han denunciado durante la manifestación.

Iñigo, es celador en un centro de Atención Primaria en Bilbao y admite que ya están "cansados" y "enfadados" por la situación en la que se encuentra la sanidad vasca. "Estamos viviendo la situación con cierto enfado, no solo por el tema de las vacunas que eso es uno más, sino en general por la situación que se vive en Osakidetza. Hoy mismo es jornada de huelga y estamos saliendo porque hay reivindicaciones que llevan mucho tiempo y Osakidetza sigue sin ponerles solución. Enfado y cansancio. Sentimos que hay una dirección de Osakidetza que no se preocupa de sus trabajadores y trabajadoras".

Xabi Martín, María Alemany y Ane son residentes de primer año de Medicina de Familia en Galdakao y, a pesar de su corta experiencia en los hospitales, no han faltado a la movilización que ha tenido lugar en Bilbao "Nos hemos incorporado este año y es un momento raro para empezar a trabajar en el sistema sanitario. Ha ido por fases, hay momentos en los que la saturación es mayor como estamos ahora, que se va parando todo y se limita la asistencia sanitaria.

"Estamos viendo que Osakidetza se está dedicando a hacer recortes de servicios básicos. Somos servicios mínimos cuando hay una huelga como la de hoy, pero para Osakidetza se conoce que somos servicios mínimos cuando le conviene y cuando no le conviene nos cierra, como con el PAC de Deusto, que lo cierran por la noche diciendo que hay poca demanda, cosa que no es cierta. Aunque ellos digan que es una reorganización se quita una enfermera y media y quitan alrededor de dos médicos y medio. La plantilla continúa porque ha habido jubilaciones", ha explicado una de las enfermeras del PAC de Deusto, cerrado durante las noches al alegar desde el departamento de Salud que tan solo se atendían cinco pacientes al día.

Entre sus demandas, estos trabajadores exigen una mayor inversión en sanidad pública, un aumento de la plantilla estructural y acabar con la temporalidad. En este sentido, han denunciado que cuentan con más de 15.000 trabajadores temporales y que la temporalidad alcanza el 40%. Uno de esos trabajadores temporales es Oscar, que ha acudido a la manifestación con dos compañeros, uno de ellos en el paro hasta que vuelvan a llamarle para ocupar un puesto vacante de las listas de Osakidetza. Los tres son operadores de servicios, trabajan o en la limpieza o en la cocina de los hospitales.

"Es un sector absolutamente precarizado. Este chico (señala a su amigo) que hoy en día está en una situación de paro y sin prestación, mañana puede estar limpiando en una zona COVID-19. Lo triste de esta situación es que la mayoría de los que hemos venido a manifestarnos somos los más maltratados por Osakidetza. Las necesidades laborales de un trabajador temporal y uno fijo son distintas, aunque sí que tenemos puntos comunes. Los servicios mínimos son abusivos y es triste porque hay razones para movilizarse de sobra", ha apuntado Oscar, trabajador en una cocina en Osakidetza.