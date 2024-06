Los trabajadores de Profersa, en ERE desde el cierre cautelar de la empresa, piden su traslado a Sader, del mismo grupo

Los trabajadores de Profersa, en ERE por fuerza mayor desde el 5 de junio después de que el Gobierno vasco decretara el cierre cautelar de la empresa tras sufrir dos incidentes en corto espacio de tiempo en la primera quincena de mayo, piden su traslado a la empresa Sader, perteneciente al mismo grupo, Agaleus, para que estén garantizados sus puestos de trabajo. Profersa, ubicada en el barrio bilbaíno de Zorroza, al lado de Sader, está cerrada desde el 15 de mayo de forma cautelar hasta que la empresa subsanara unas deficiencias que pudieron motivar varios incidentes que causaron especial preocupación entre los habitantes de la zona por las columnas de humo que generaron. A día de hoy, más de un mes después de ese cierre, los trabajadores no saben cuando podrán volver a sus puestos de trabajo, y fuentes de la empresa han señalado a elDiario.es/Euskadi que, de momento, no hay ninguna novedad sobre la vuelta a la actividad.

En este contexto, la plantilla de la empresa teme por sus puestos de trabajo, sobre todo porque ya está claro que la intención del grupo Agaleus es trasladar la actividad de Sader a terrenos del Puerto de Bilbao y constituir allí una empresa de nueva creación que asuma la actual tarea de Sader, es decir, la descontaminación y eliminación de residuos, peligrosos y no peligrosos, además de otras cuestiones relacionadas con la economía circular y la valorización de residuos.

Este traslado no se realizará antes de la segunda mitad de 2026, pero en cualquier caso, no incluye a actividad de Profersa, que fabrica fertilizantes a través de residuos y que está condenada al cierre. Por eso, los trabajadores capitaneados por el sindicato LAB quiere que antes que el cierre sea definitivo, se empiece a reubicar a los 31 trabajadores de Profersa en Sader. “Mejor que se haga un cierre ordenado y que se garanticen los empleos”, señala el representante de LAB, Óscar de los Bueis, que pide que se conjugue los derechos de los vecinos, movilizados para que estas empresas salgan de Punta Zorroza y se alejen de entornos urbanos, con el derecho de los trabajadores a mantener sus empleos. En cualquier caso, si Sader no asume de momento los trabajadores de Profersa, quieren que el convenio que el Ayuntamiento suscriba con la compañía para su cierre -con Sader ya lo tiene firmado- incluya la reubicación de los trabajadores en Sader o en otras empresas del grupo. Para ello, el sindicato solicitará una ronda de contactos con los grupos municipales del consistorio.

La plantilla se encuentra en estos momentos cobrando la prestación por desempleo, lo que “supone una considerable merma en sus ingresos”, señala De los Bueis. Además, se encuentran en total “incertidumbre” porque no tienen información sobre si “el cese de actividad es temporal o definitivo”. Por ello, desde LAB creen que Sader, “ que precisa de contrataciones constantes” debe reubicar a los trabajadores.

Desde el sindicato, en cualquier caso, han querido dejar claro que está de acuerdo con el cierre ordenado y acordado de las plantas del Grupo Agaleus en el barrio bilbaino de Zorroza, pero piden que “no sea trasladaar de sitio el problema, sino que tiene que se impulse el tránsito hacia un modelo productivo sostenible con el medio, garantizando el conjunto del empleo de las personas trabajadoras de ambas plantas. Para ello, es necesaria la colaboración de todos los agentes implicados, las personas trabajadoras, la asociación de vecinos y vecinas, la empresa y el conjunto de instituciones, para que todas las partes afectadas resulten beneficiadas como consecuencia de esa colaboración para el cierre de la actividad, garantizándose el empleo y las condiciones laborales”.