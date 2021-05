Tubacex, PCB, Petronor, Bilboko Argiak, Novaltia y H&M suman fuerzas en Bilbao: "Queremos ser un ejemplo"

Trabajadores de siete empresas y tres sectores diferentes se han manifestado de forma conjunta en Bilbao para denunciar la precariedad y en defensa del empleo. A la convocatoria, que en un principio aglutinaba las protestas de Tubacex, PCB, Petronor y Bilboko Argiak, se han unido también los trabajadores y las trabajadoras de Novaltia y de la tienda de ropa H&M en una manifestación que ha partido desde distintos puntos de la ciudad hasta converger en la Plaza Moyua y finalizar frente a la sede del Gobierno vasco.

Los manifestantes han portado una pancarta conjunta en la que se leía "No sobra nadie" y cada uno de los bloques de las distintas empresas ha llevado también una en defesa de sus puestos y condiciones de trabajo. "Estamos para demostrar que somos capaces de cualquier cosa. Cada uno tenemos nuestros problemas en nuestras empresas, pero el capital es insaciable y solo quiere beneficios. No se preocupa de los trabajadores, que somos los que sacamos las empresas adelante", ha denunciado Jon Ayala, del comité de empresa de PCB.

Los trabajadores de PCB-ITP han denunciado que la empresa "solo ha pagado el 4,6% de impuestos de sus beneficios" y que al mismo tiempo está recibiendo "grandes subvenciones económicas" de parte del Gobierno vasco. "Tenemos a nuestros compañeros esperando en la calle para entrar a trabajar en contra de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia. ¿Dónde está el derecho al trabajo de nuestras compañeras, señora Tapia?", han apuntado.

PCB-ITP deberá readmitir a 87 trabajadores despedidos en un ERE el pasado 31 de marzo, tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que declara nulos los despidos, ya que, a pesar de la pandemia, la "situación económica no es realmente negativa" y los jueces advierten algo que los sindicatos venían denunciando los últimos meses, que la empresa pretendía "aprovechar la situación con intenciones previas de reducir la plantilla". "Queremos ser ejemplo para todas las trabajadoras que aspiran a un mundo mejor, ejemplo para la gente que no se conforma y quiere luchar, ejemplo para nuestros hijos e hijas. Estamos convencidas de que este es el camino", ha señalado Ayala.

Algo parecido denuncian los trabajadores de Tubacex, que este viernes cumplen 107 días de huelga. En su caso, el ERE planteado para las plantas de Amurrio y Llodio afecta a 129 personas. "Las causas que justifican este ERE son claramente coyunturales y seguimos exigiendo un plan industrial que demuestre que la dirección apuesta por las plantas de Laudio y Amurrio y que se traduzca en un mantenimiento del empleo, aumento de las inversiones y no subcontratación de puestos de trabajo. No vamos a parar. Nuestro objetivo, el de todo el comité, el de toda la plantilla, es erradicar todos y cada uno de los despidos que hay en la mesa. Está siendo una lucha intensa, nadie nos dijo que iba a ser fácil, pero el apoyo entre todos nosotros nos tiene que llevar a la victoria porque en Tubacex no sobra nadie", han señalado tras la manifestación.

La plantilla de Petronor también lucha contra un ERTE que se aplica en la fábrica de Muskiz durante ocho meses. Sus trabajadores han denunciado que las grandes patronales quieren "seguir precarizando vidas para maximizar ganancias", de tal forma que aprovechan las crisis para que "con el aspecto del cambio todo siga igual".

"Ante esta pérdida de empleos y deterioro de condiciones laborales la plantilla de Petronor decimos ¡basta ya! y exigimos a la dirección que reconsidere sus acciones de manera urgente", han apuntado los trabajadores de la empresa, que han entregado una carta al presidente de Kutxabank, uno de los accionistas de Petronor, para recordarle que "aplican un ERTE a las mismas personas que son sus clientes". "También le hemos dicho que estamos organizados y tenemos capacidad de respuesta. Por esa misma razón exigimos al Gobierno vasco la implicación de todos los agentes políticos e instituciones en nuestra lucha", han concluido.

También en una huelga que este viernes cumple 32 días, los trabajadores de Bilboko Argiak se han manifestado para exigir que se readmita a un compañero despedido y que se abra un proceso de negociación del convenio colectivo. A través de un comunicado, los trabajadores han denunciado que en sus días de huelga han recibido "amenazas, insultos e indiferencia" por parte del equipo de Gobierno de la ciudad. "Mandan cada día a sus emisarios para intentar silenciarnos, intentando asustarnos, y lo que es más grave, intentando que desistamos en nuestra lucha por unos derechos que dignifiquen nuestra situación", han lamentado.

Los trabajadores de Novaltia también se han unido a la manifestación para exigir a la dirección de la empresa "una negociación real" de un convenio "digno" y denunciar la precariedad y los bajos salarios de la empresa ubicada en Zamudio. Por su parte, las trabajadoras de la tienda de ropa H&M se ha manifestado en contra de los despidos colectivos y la reducción de trabajo propuesto por la firma a nivel estatal y que afecta a ocho tiendas de Euskadi y Navarra y a un total de 229 trabajadoras, de las cuales 56 serán despedidas, 52 de ellas en Euskadi y 4 en Navarra.