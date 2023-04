Únicamente el 4% de los coches en Euskadi podrían entrar sin restricciones a las zonas de bajas emisiones

Solamente el 4% de los turismos y todoterrenos matriculados en Euskadi dispone de la etiqueta medioambiental 'Cero' o 'Eco', con las que podrán acceder sin restricciones a las futuras Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), áreas de acceso restringido para vehículos más contaminantes que se deben poner en marcha este año en Bilbao, Donostia, Vitoria, Getxo, Barakaldo e Irún.

Según el estudio elaborado por el Círculo Neutral in Motion (NIM), formado por diferentes asociaciones del sector automovilístico, en Euskadi sólo el 0,56% de los turismos y todoterrenos exhibe la etiqueta medioambiental 'Cero', que está destinada a vehículos que cuentan con un sistema de propulsión 100% eléctrificado (coches eléctricos) o coches híbridos capaces de recorrer, al menos, 40 kilómetros en modo 100% eléctrico, sin emisiones contaminantes. Los coches con pila de hidrógeno también reciben este distintivo, informa Europa Press.

Además, un 3,17% tiene la etiqueta 'Eco', que comprende los vehículos híbridos enchufables con autonomía menor a 40 km, los híbridos no enchufables (HEV), los propulsados por gas natural y los propulsados por gas natural comprimido (GNC) o gas licuado del petróleo (GLP). No obstante, la mayoría del parque automovilístico vasco, el 33,9%, dispone de la etiqueta 'C' (turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas en enero 2006; diésel matriculadas a partir de septiembre de 2015; y vehículos de más de 8 plazas y pesados de gasolina o diesel matriculados desde 2014).

Los que muestran la etiqueta 'B' son un 32,9% (todos aquellos con motores gasolina matriculados entre enero de 2001 y 2005, y diesel matriculados entre enero de 2006 y agosto de 2015). Las etiquetas 'B' y 'C' conllevan para los vehículos que las portan ciertas restricciones de acceso a las ZBE en determinadas circunstancias. Por último, un 29,4% de los vehículos matriculados en la comunidad autónoma vasca no dispone de ningún distintivo, por lo que no podrán acceder a las ZBE, a excepción de los empadronados en las zonas limitadas. Estos datos son consecuencia de la antigüedad media del parque automovilístico vasco, que se sitúa en 14,1 años, por encima de la media de Estado, fijada en 13,9 años, cuando la media de la Unión Europea baja a 12 años.

La ley 7/21, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, establece que las ZBE entren en vigor desde el pasado 1 de enero. No obstante, los seis municipios vascos que están obligado a ello (las tres capitales, Getxo, Barakaldo e Irún) aún no las han puesto en marcha.