Urkullu defiende el valor del diálogo social y llama a CCOO a no salirse de los acuerdos en Euskadi

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha emplazado a CCOO a que separe la posición "institucional" del Gobierno vasco de las desavenencias que pueda mantener con el PNV como partido en torno a la reforma laboral. También le ha pedido expresamente que continúe trabajando en el marco de la mesa vasca de diálogo social. Este mensaje llega luego de que la central haya amagado con salirse de este foro -en el que no están ni ELA ni LAB, la mayoría sindical- alegando que el PNV ha restado valor a los acuerdos tripartitos de la mesa estatal al haber querido modificarlos en la tramitación parlamentaria para dar prevalencia a los convenios autonómicos. Urkullu, aunque la dirección de la mesa compete a la parte socialista de su gabinete y, en particular, a Idoia Mendia, ha puesto en valor el trabajo de este foro y los pasos logrados.

Hay que "dar continuidad a aquello que funciona" y "en Euskadi está funcionando bien" el diálogo social, ha señalado el lehendakari, quien ha mencionado que "el pasado año se lograron tres acuerdos de gran calado". "En esa distinción de lo que son las relaciones institucionales y políticas, espero que CCOO siga trabajando", ha apuntado. "Es necesario diferenciar las relaciones institucionales de las relaciones políticas. Yo hablo en calidad de lehendakari del Gobierno vasco y no en nombre del PNV ni tengo yo la responsabilidad de lo que haya adoptado el PNV", ha explicado Urkullu sobre las quejas del sindicato.

No obstante, sí ha defendido que la postura del PNV y su voluntad negociadora en todo este proceso ha sido "seria" y rigurosa, aunque no haya cristalizado. También ha deseado que sea posible seguir trabajando ahora para incorporar a la normativa laboral la prevalencia de la negociación colectiva autonómica. Urkullu, que se ha dicho "partidario de revocar los aspectos que pudieran ser más lesivos" del marco laboral fijado por el Gobierno de Mariano Rajoy, entiende que lo aprobado 'in extremis' en las Cortes Generales "supone un paso adelante". Pero ha insistido en la importancia que, a su juicio, tiene también "la conveniencia de primar el sistema vasco de relaciones laborales". "Ambas cosas eran compatibles. No ha sido posible. Espero que sea posible en el futuro", ha remarcado el lehendakari destacando que es una medida prevista "en el programa de Gobierno", esto es, que debería estar respaldada por los socialistas.

Urkullu ha recibido en este viernes de resaca de la votación parlamentaria sobre la reforma laboral a la vicepresidenta primera y responsable del área económica del Gobierno de Pedro Sánchez, Nadie Calviño. Después de varios actos en Vitoria, Calviño ha almorzado con el lehendakari y con el consejero vasco de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, en el palacio de Ajuria Enea. Acto seguido, caminando, han acudido a las oficinas de Presidencia para ofrecer una comparecencia conjunta. Han sido recibidos por una guarnición de ertzainas con el uniforme de gala, que incluye 'txapela' roja.

"Recursos propios" y "cogobernanza"

El objeto principal del encuentro era el análisis del reparto de fondos europeos del programa Next Generation EU. Calviño ha repetido ante los medios de comunicación que España está a la cabeza de Europa en la presentación de proyectos -"es el país más avanzado"- y ha regalado los oídos de su interlocutor al afirmar que Euskadi es uno de los "motores" económicos de España con un tejido productivo moderno e innovador y con una gran red de Formación Profesional, por lo que aparece bien posicionada ahora que se empezarán a suceder las convocatorias para acceder al dinero prometido, según su diagnóstico. Mirando al consejero Azpiazu, ha admitido que el principal criterio de distribución territorial es el poblacional -algo de lo que se queja Euskadi, ya que entiende que estos créditos no son fondos de cohesión- pero ha apostillado al instante que "se han añadido otros componentes" para corregirlo.

Calviño ha destacado la "cogobernanza" necesaria para sacar adelante el programa de recuperación y ha contrapuesto la lealtad del Ejecutivo de Urkullu con el "oposición negacionista" y el "boicot" por parte del PP, al que ha acusado no de atacar al Gobierno de España sino de hacerlo con la propia imagen de España con tal de obtener réditos políticos. "Este nuevo proceso abre la oportunidad para implicar de forma más directa a las comunidades autónomas", ha señalado sobre este particular el lehendakari, que ha añadido, eso sí, su "preocupación por la revisión de la gobernanza económica europea y del pacto de estabilidad y crecimiento en particular".

Urkullu, en todo caso, ha "comunicado" a la vicepresidenta "la puesta en marcha por parte de las instituciones vascas de los tres proyectos emblemáticos de Euskadi Next", que es como se llamaba el documento recopilatorio con los proyectos vascos que aspiran a fondos Next Generation EU. Lo hará de momento sin dinero europeo. Estas iniciativas sobre movilidad, digitalización y salud ya fueron trasladas a Calviño en octubre y estaban entonces cuantificadas en 650 millones de euros. Según el lehendakari, están "alineados con la estrategia de especialización inteligente RIS3 y basados en impulsar las fortalezas existentes en los ámbitos de la movilidad, la economía del dato y las terapias de salud avanzadas" y "arrancan con recursos propios". "Esperamos que logren absorber recursos de los fondos europeos para acelerar su ejecución", le ha dicho a Calviño, quien ha enumerado algunas convocatorias y cantidades que se irán liberando a corto plazo.