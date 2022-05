Urkullu y Zedarriak: sonrisas en la reunión y críticas en el Parlamento

Sonrisas y apretones de manos al inicio del primer encuentro oficial entre el lehendakari Urkullu y tres representantes del foro Zedarriak, en un intento de firmar la paz y rebajar la tensión tras la polémica por el informe crítico de este lobby socio empresarial, en que se ponía en cuestión la competitividad vasca. Un ambiente aparentemente cordial ante las cámaras con el que el lehendakari no ha querido ocultar su enfado por lo que ha calificado de “utilización espuria” del informe y de la realidad de Euskadi para “desprestigiar” a sus instituciones y, en concreto, al Gobierno vasco. Aunque no ha habido declaraciones públicas tras la reunión, solo imágenes, de forma previa, por la mañana, a su llegada al Parlamento Vasco, el lehendakari no ha rehuido dejar patente su malestar por un informe que, según ha asegurado, no ha recibido de forma directa.

Además, ha lamentado el uso que se ha hecho de las conclusiones de mismo -en las entre otras cosas se apuntaba a la pérdida de liderazgo de Euskadi y se miraba a la fiscalidad del Madrid de Ayuso- por parte de partidos y medios de comunicación.“Es evidente la utilización que se está haciendo por parte de formaciones políticas en intervenciones parlamentarias, haciendo mención precisamente al foro Zedarriak, como también mediante artículos de opinión o editoriales en medios de comunicación, intentando un desprestigio de las instituciones”, señalaba el lehendakari. Sin querer entrar a valorar el documento, ni su diagnóstico ni la metodología seguida para elaborarlo,“ ha considerado que en principio no hay ”nada de anormal en el documento, salvo su utilización espuria en relación a lo que es la realidad de Euskadi“.

El encuentro se ha llevado a cabo a petición de Zedarriak, según ha detallado el lehendakari y en él han participado el presidente de Aernnova, Ignacio López Gandasegi, Ignacio Martínez, consejero de Repsol, y el presidente de CIE Automotive, Antón Pradera. Un encuentro “muy positivo”, han calificado la reunión desde lehendakaritza. Desde Zedarriak han declinado realizar valoraciones en un intento en que las aguas vuelvan a su cauce después de la polémica. Precisamente, uno de los motivos por los que el foro ha registrado ya dos bajas, el catedrático de Derecho Internacional Privado, Juanjo Álvarez, y la presidenta de Gaia y directora general de LKS Next, la economista Elena Zarraga, fue la dimensión que alcanzó la polémica sobre el primer y único informe del nuevo foro, al filtrarse antes de que las conclusiones del foro se trasladaran de forma directa al Gobierno. Con el que el nuevo lobby pretendía, según señalaron al constituirse, intercambiar opiniones con las instituciones de forma constructiva.

Una de lo que más molestó al lehendakari del informe fue que se consideraba que el Gobierno vasco es “autocomplaciente” con la situación vasca. En su primera aparición pública ante un foro empresarial, la asamblea de Cebek, el lehendakari aprovechó para responder a los autores de este informe, aunque sin nombrarles. Reivindicó que el Gobierno vasco tiene unos “objetivos claros fijados” en lo económico y defendió la colaboración entre empresas e instituciones frente a “una tendencia contraria condicionada por el virus de la búsqueda permanente de lo negativo; en ocasiones, incluso, sin correspondencia con la realidad objetiva que vivimos”. Y se mostró optimista respecto al futuro: “No se trata de autocomplacencia”, dijo, sino de “confianza” .