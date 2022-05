Urkullu se reivindica frente al “virus” de quienes dibujan una Euskadi en negativo

El lehendakari Urkullu ha reivindicado ante los empresarios que el Gobierno vasco tiene unos “objetivos claros fijados” en lo económico, y ha defendido la colaboración entre empresas e instituciones frente a “una tendencia contraria condicionada por el virus de la búsqueda permanente de lo negativo; en ocasiones, incluso, sin correspondencia con la realidad objetiva que vivimos”.

Sin referirse a ningún foro en concreto, pero en clara alusión al informe de Zedarriak, el lobby socioempresarial que hace unas semanas criticó en un informe la falta de competitividad de la economía vasca, Urkullu ha señalado que “esta tendencia negativa” pretende hacer creer que “hemos perdido la confianza en cada una uno de nosotros mismos y que nos dejamos arrastrar por la comodidad de volcar en los demás la responsabilidad de nuestras carencias. Huyamos de los maniqueísmos y potenciemos, entre todas y todos, el consenso social”.

Durante su intervención en la asamblea general de la patronal vizcaína, Cebek, que ha estado en duda, por cierto, hasta el último momento, el lehendakari ha reconocido que entiende la “preocupación por la incertidumbre que el futuro nos pueda deparar y la interrogante puesta sobre quienes ostentamos una responsabilidad institucional”. Sin embargo, se ha mostrado convencido de que “superaremos esta situación” ha dicho, asegurando que no se trata de “autocomplacencia”, sino de “confianza” y de “trabajo desde la autoexigencia y los objetivos claros en base a un modelo”.

En este sentido, Urkullu ha señalado que “el Gobierno de coalición tiene muy claros los diagnósticos y los retos de futuro en cada momento”. Y se ha preguntado frente a los que critican al Ejecutivo. “¿No hacemos análisis de situación en base a informes compartidos?, ¿no procedemos en orden a ejercicio autocrítico, incluso público, cuando es necesario?”

El lehendakari ha reconocido que la concatenación de crisis globales, primero la pandemia, y ahora la guerra de Ucrania ha generado una evidente “fatiga emocional social”. “No oculto mi preocupación, ahora bien, tengo fe plena en la capacidad de resistencia, resiliencia y en la determinación para superar esta situación y avanzar como sociedad. Tengo fe plena en la capacidad tanto de la sociedad organizada como de las instituciones vascas que representan la voluntad de la ciudadanía”, ha dicho.

Rementeria llama a empresas e instituciones a trabajar juntos

En la misma línea, el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, que ha intervenido de forma previa al lehendakari, ha hecho un llamamiento a empresas e instituciones a trabajar “más juntos que nunca”. El diputado general ha reconocido los problemas que tiene Euskadi en cuanto a demografía o formación de trabajadores, o la necesidad de impulsar la transición energética. En este sentido, ha señalado la necesidad de ayudar a las empresas energéticas a realizar esta transición, porque, según ha recordado, los impuestos que pagan estas empresas son fundamentales para impulsar la competitividad de Bizkaia y de Euskadi.

La presidenta de Cebek, Carolina Pérez Toledo, ha recordado que la mayoría del sector empresarial de Bizkaia está compuesto por pymes y ha lamentado que no haya más multinacionales que se instalen en Bizkaia porque son “las que traccionan” al resto de las empresas.

Sin querer polemizar sobre políticas fiscales, Pérez Toledo ha señalado que los empresarios “no queremos pagar menos impuestos”, pero a continuación ha pedido que “se repiense el modelo” para que no se aumenten las cargas que lastran la competitividad de las empresas“. ”Para eso tenemos el concierto económico“, ha dicho. La presidenta de Cebek ha hecho un llamamiento a los sindicatos a no pretender trasladar a las subidas salariales la inflación para ”no entrar en una espiral inflacionista“. Entre los asistentes al acto se encontraban junto a una amplia representación del mundo empresarial vasco, los secretarios generales de CCOO y UGT, Loli García y Raúl Arza, respectivamente.

Imaz insta a “repensar la transición energética”

En el marco de la asamblea de Cebek se ha llevado a cabo una jornada bajo el título “Tras dos años de pandemia y una guerra en Europa: Cómo afrontamos las empresas las nuevas dificultades”, en la que han debatido el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, el director de negocios de Iberdrola, Armando Martínez y la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, bajo la moderación de Juanjo Álvarez.

Durante el coloquio, Josu Jon Imaz ha pedido “repensar” la transición energética porque “no se está haciendo de forma inteligente”. Como ejemplo ha puesto las ayudas que se dan a la compra del coche eléctrico, que ha considerado que no sirven más que para beneficiar a los que tienen mayor poder adquisitivo, que son los que pueden acceder a los precios que tienen estos vehículos, y perjudican a la industria del automóvil, al paralizarse el mercado de la compra de coches de motores de combustión. “Ponemos delante la ideología a la tecnología” ha dicho.

El consejero delegado de Repsol, ha señalado que la guerra de Ucrania “no es sólo la causante de todos los males energéticos” y ha achacado la subida de precios del gas y petróleo a las dificultades que se llevan poniendo desde hace años para su producción para caminar a la descarbonización. En este sentido, el dirigente de Repsol ha señalado que en todo lo que dure la transición energética va a ser necesario seguir usando petróleo, plásticos y gas. Por ello, ha criticado que la Ley de Cambio Climático prohíba la extracción de gas, y ha señalado que electrificación no es sinónimo de descarbonización. Ha criticado además que se esté penalizado a la industria con los pagos de las emisiones CO2, lo que está llevando a perder industrias y empleo que se va a países fuera de las restricciones medioambientales de Europa. Y ha recordado que se está tratando el gas como una energía del pasado y es una energía de futuro.

Por el contrario, el director de negocios de Iberdrola, Armando Martínez, ha insistido en que no puede retrasarse la descarbonización. El representante de Iberdrola se ha referido al alza de los precios de la energía, que ha achacado a la subida del gas, y ha puesto en duda la eficacia que vaya a tener el tope del precio de la luz que aprobará el Gobierno el viernes. “Habrá que ver qué dice el decreto”, ha dicho, aunque se ha mostrado convencido de que la medida no va a atajar el problema, porque los precios . Martínez ha reiterado que la tarifa regulada de la luz, por la que Galán llamó tontos a los que está sujetos a ella, está mal diseñada y ha considerado que es un problema social. “Si todos los días los clientes vulnerables, dos millones de familias, ven que su energía sube a 200 euros, tienes un problema social, pero no es un problema estructural del sector energético”. “Y eso no nos puede hacer descarrilar un proyecto de energías limpias y sostenibles”, ha añadido.

Por su parte, la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, ha defendido una descarbonización sin “demonizar ninguna de las tecnologías” y ha afirmado que Euskadi no tiene recursos porque “no se quieren explotar”, como es el caso del gas. En este sentido, ha abogado por ir a una descarbonización “con la cabeza pensante”. “Y siempre pensando que tenemos un país en el que tenemos que seguir produciendo. No demonicemos nada, ni pongamos como modelo maravilloso otra cosa, no se nos olvide quiénes somos y cómo ser competitivos a futuro”, ha añadido.