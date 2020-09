Cáceres estudia medidas restrictivas si no bajan los contagios

El Ayuntamiento de Cáceres no descarta aplicar nuevas restricciones si la situación epidemiológica en la ciudad no evoluciona favorablemente, tras haber superado la barrera psicológica de los 200 casos por 100.000 habitantes y registrar una decena de brotes activos, según los datos oficiales de la Junta de Extremadura.

Así lo ha manifestado el portavoz del Gobierno local, Andrés Licerán, quien ha insistido en que la evolución “sigue sin ser nada buena”, después de que hace una semana reportase un brote de 50 casos de coronavirus, que provocó la decisión de cancelar la Noche del Patrimonio y el XV Concurso de Albañilería.

En esta ocasión, no ha ofrecido datos concretos, si bien Cáceres acumulaba el pasado 15 de septiembre 210 casos de coronavirus activos. “Estamos en contacto permanente con el Servicio Extremeño de Salud (SES) y no descartamos aplicar medidas restrictivas”, ha dicho. “Trabajamos ya en esas medidas, pero hasta que no veamos la evolución de la epidemia en Cáceres y las autoridades sanitarias así nos lo recomienden, no las pondremos encima de la mesa”, ha matizado el portavoz tras la reunión de la Junta local de Gobierno.

Contagios en "reuniones familiares y de amigos"

Licerán ha hecho un llamamiento a la ciudadanía cacereña, “apelando a la responsabilidad individual y colectiva”, y ha destacado el hecho de que “el mayor número de contagios” registrados proviene de las reuniones familiares y de amigos.

En esta línea, ha asegurado que “se siguen poniendo denuncias y sanciones ante la celebración de botellones en parques, por parte de jóvenes y no tan jóvenes”, por lo que este viernes se ha dado orden a la brigada de obras de reforzar los perímetros en estos espacios públicos. Además este fin de semana se reactivará el dispositivo especial de la Policía Local y de la Policía Nacional para controlar el ocio nocturno en la ciudad y que se mantienen las medidas de seguridad.