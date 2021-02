Son 160 millones el dinero habilitado por la Comunidad para empresas y autónomos por la pandemia

El consejero de Economía, Rafael España, ha resumido que la Junta de Extremadura ha movilizado más de 160 millones de euros en favor de empresas y autónomos para aliviar los efectos de la pandemia, con especial atención a los sectores de comercio y hostelería, pero la oposición ha coincidido en que llegan tarde.

Así lo señalado en una comparecencia a petición propia ante el pleno de la Asamblea de Extremadura en Mérida.

En este punto se ha repetido buena parte del debate del decreto-ley de ayudas de 40 millones para la recuperación y reactivación empresarial de la hostelería, el turismo y el comercio en actividades no esenciales y otros sectores, que ha sido convalidado horas antes en esta sesión plenaria.

El consejero, que ha subrayado que el PP se ha abstenido en esa votación, ha detallado cada una de las medidas de ayuda puestas en marcha desde el inicio de la crisis sanitaria, entre ellas los tres últimos decretos-ley de subvenciones directas por importe de 70 millones de euros en total.

A ellas ha sumado las adoptadas por el Gobierno de España, como los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs), y otras que en algunos casos han sido complementadas por las administraciones regional, provincial y local extremeñas.

El consejero ha asegurado que las medidas se habilitan cuando son necesarias, después de una "escucha activa", y ha indicado que, si en un principio fueron para dar liquidez, ahora son ayudas directas para sufragar gastos fijos.

España ha asumido los "errores" que se hayan podido cometer al enfrentarse a una situación inédita y cambiante.

Así, ha pedido "disculpas" a los solicitantes de las ayudas por el problema que ha habido con la plataforma electrónica, aunque lo ha calificado de "puntual".

España, que ha salido en defensa del vicepresidente segundo y consejero de Sanidad, José María Vergeles, ante las críticas del PP a su gestión de la pandemia, ha recalcado que nunca han "culpabilizado" a estos sectores de los contagios y que las restricciones pretendían reducir la movilidad.

Las restricciones, ha subrayado, se han tomado en base a criterios epidemiológicos por parte de los expertos de Salud Pública.

España ha puesto el foco a corto y medio plazo en la recuperación, con la esperanza que supone la vacuna, y ha abogado por agilizar las ejecuciones presupuestarias y aprovechar el empuje de los fondos estatales y europeos una vez superada la pandemia.

Tarde y poco

Los tres grupos de la oposición, PP, Cs y Unidas por Extremadura, han vuelto a incidir, como en el debate anterior, en la tardanza y en las insuficiencias de las ayudas, en la falta de consenso y en los problemas de la plataforma telemática para solicitarlas.

El diputado del PP Juan Parejo ha señalado que ayudas son una "leyenda urbana" y ha lamentado que se anuncien "millones y millones que como siempre llegan tarde y mal".

La parlamentaria de Cs Marta Pérez ha indicado que el consejero no ha justificado por qué estos sectores no ha podido trabajar este mes y medio, y que se sienten indefensos, impotentes e ignorados porque "se les oye pero no se les escucha".

El diputado de Unidas por Extremadura Álvaro Jaén ha puesto el acento en los problemas de la plataforma electrónica para solicitar las ayudas.

El parlamentario del PSOE Pedro Blas Vadillo ha agradecido al consejero que venga a rendir cuentas, ha criticado el "odio" del PP hacia los socialistas y ha destacado que el escudo de protección que ha puesto en marcha la Junta de la mano de los sectores afectados.