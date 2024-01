La Junta de Extremadura: “Un conflicto bélico no es motivo para hacer huelga en los centros educativos”

La secretaria general de Educación, Pilar Pérez, ha asegurado este viernes que cuestiones como un conflicto bélico como el que actualmente enfrenta a Israel y Palestina no tienen “carácter educativo” y, por tanto, no pueden justificar la convocatoria de huelga en lo centros educativos. Pilar Pérez ha comparecido en la Comisión de Educación de la Asamblea para responder a una pregunta del diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías sobre los motivo de la Consejería para autorizar huelgas de estudiantes en unos institutos de secundaria y en otros no.

Macías ha justificado su pregunta en que el pasado 16 de noviembre en algunos centros de Educación Secundaria no se autorizó la realización de huelgas en solidaridad con el pueblo palestino y para exigir el final de la guerra, pese que sí se había permitido una primera convocatoria semanas antes. El diputado de UPE ha lamentado que mientras que en los primeros cursos se promueven días en favor de la paz y contra la guerra “cuando llegan a secundaria se les da el mensaje de que lo tienen que hacer en su tiempo libre”. A su juicio, este tipo de actitud no favorece construir “una sociedad plural y crítica” y sospecha que entre la primera y segunda convocatoria de estos actos “hubo instrucciones de Inspección de Educación”.

Sin embargo, la secretaria general de Educación le ha recordado que la Consejería de Educación “no autoriza ni desautoriza huelgas” y le ha recordado que tanto la Constitución como las diferentes leyes dejan claro quienes pueden y quienes no realizar huelgas, así como los motivos por los que pueden hacerse. En este sentido, ha añadido que los estudiantes “no tienen derecho a huelga puesto que no son trabajadores” y sí, en el ámbito de su libertad de expresión, a mostrar discrepancias pero siempre que sea en defensa de sus intereses educativos.

“El término huelga aplicado a estudiantes es incompatible”, ha dicho Pilar Pérez, que ha añadido que sí tienen derecho a la misma los trabajadores, con un procedimiento establecido y normativa sobre su desarrollo y siempre por cuestiones relacionadas con sus intereses profesionales.

La secretaria general de Educación ha señalado que es “muy grave” que el diputado de UPE se dedique “a hacer una llamada al incumplimiento” de las leyes, y le ha instado a que “no vea represión donde no la hay”, en referencia a sus sospechas sobre la labor de la Inspección de Educación.