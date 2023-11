Irene de Miguel, portavoz de Unidas por Extremadura: “Guardiola ha dejado claro que su prioridad es favorecer a las élites”

La portavoz de Unidas por Extremadura y coordinadora de Podemos en la comunidad, Irene de Miguel (Madrid, 1981) es la única que mantiene su papel en la Asamblea, donde el PP ahora está en la Junta, el PSOE en la oposición y Vox se ha estrenado en la política autonómica como muleta de la presidenta, María Guardiola. Quizá por todos estos cambios, el debate está más crispado que nunca; de hecho, la responsable de la coalición de izquierdas denunció ante la Policía hace unas semanas las amenazas de una diputada del PP que en un pleno le dijo: “Ten cuidado y protege a tu hijo”.

Además, con la autoridad que le puede dar haber conseguido los mejores resultados de Unidas Podemos en elecciones autonómicas del pasado mayo, De Miguel se muestra crítica con la estrategia seguida por Podemos dentro de Sumar, aunque pone el valor del trabajo realizado en el anterior Gobierno de coalición de Pedro Sánchez. Ahora se muestra optimista con un nuevo Ejecutivo progresista en La Moncloa.

¿Los acuerdos con los partidos independentistas catalanes socavan la igualdad y perjudican a Extremadura, como viene diciendo la presidenta de la Junta, María Guardiola?

La señora Guardiola se está paseando con este tema por toda España haciendo una dejación de sus funciones como presidenta de todos los extremeños. El otro día hablaba sobre cómo iba a beneficiar estos pactos a un ganadero de Zafra, a una profesora de Cáceres o a un médico de Badajoz y yo le pregunto: ¿En qué va a perjudicarles? De lo que sí se va a beneficiar el ganadero de Zafra es de la puesta en marcha del Observatorio de la Cadena Alimentaria y de que se garanticen unos precios justos por la ley que se aprobó en la legislatura pasada. La docente en Cáceres se beneficiará de una bajada de las ratios y de que haya más dinero para educación pública. Y el médico de Badajoz se beneficiará si no se privatiza la sanidad. Y todas esas competencias también son de la señora Guardiola y lo que tendría que hacer es arremangarse de una vez y dejar el teatrillo de que la amnistía nos va a perjudicar. La derecha tiene la mala costumbre de hacer creer que el único gobierno que es legítimo es el suyo y que los demás son gobiernos inestables, que generan conflicto social. Quieren trasladar esa imagen pero saben que no es verdad: España ha alcanzado en la legislatura del Gobierno de coalición cifras récord en dependencia, un aumento histórico en las pensiones no contributivas, ha crecido el salario mínimo interprofesional y también hemos tenido cifras récord de empleo. Todo esto beneficia, y mucho, a Extremadura porque todo lo que sean avances en derechos laborales y pensar en los más vulnerables en una región como la nuestra, con nuestras cifras de pobreza y de exclusión social y desempleo, son medidas que directamente van a la clave de bóveda de los problemas y los retos que tiene esta comunidad.

Parecía que a Extremadura no iba a llegar esa ola de crispación que lleva años alojada en varios parlamentos autonómicos y en el Congreso. Sin embargo, en muy pocos meses de legislatura se han producido enfrentamientos muy agrios e incluso usted ha puesto una denuncia en la Policía Nacional. ¿Por qué ahora?

Aquí tenemos a un Partido Popular muy hooligan, que ha llegado con una imagen de personas moderadas que vienen a hacer un cambio, pero lo que vemos es que copian las formas políticas de parlamentos como la Asamblea de Madrid con las formas deleznables que tiene la señora Ayuso de tratar a la oposición. Creo que hay que poner pie en pared y demostrar que hay límites que no se pueden pasar. Hasta ahora en Extremadura ha habido un respeto entre las fuerzas políticas que estábamos en el Parlamento con discrepancias muy fuertes en lo ideológico, pero nunca se han pasado los límites, y el Partido Popular se está equivocando mucho en las formas.

El PP en Extremadura ha copiado las formas deleznables que tiene la señora Ayuso de tratar a la oposición

El PP es precisamente el partido que gobierna en la comunidad en coalición con Vox y hace poco han hecho un balance de sus primeras semanas. ¿Cómo ve el Gobierno PP-Vox en Extremadura?

Guardiola ha dejado muy claras sus prioridades: hacer favores a las grandes a las élites económicas de esta región a base de una reforma fiscal que lo que esconde son regalos para las grandes fortunas y los grandes patrimonios, cargarse derechos de las familias trabajadoras como el derecho a los comedores escolares. Ha decidido que nos sobran 70 millones de euros de las arcas públicas, pero no ha conseguido sacar un millón para poder pagar los comedores. Eso sí, tenemos claro que sacará dinero de debajo de las piedras para concertar la educación infantil, seguramente, porque otra prioridad es hacer negocio con los servicios públicos. Sin embargo, no hemos visto ningún plan para afrontar el reto de la sanidad, una mejor educación o una mejor dependencia, y sí se han esforzado mucho en demostrar que ellos son los verdaderos defensores de la caza para quitarle la medalla a Vox. Es un Gobierno con más postureo que con políticas útiles.

Usted se ha convertido en el azote de Vox y no deja pasar una intervención sin recordar a la presidenta extremeña quiénes son sus socios

Vox ha venido a hacer discursos que no esperaba escuchar en la Asamblea de Extremadura y pensaba que ya estaban superados. Discursos con muy poca empatía hacia los demás, discursos del individualismo, de la ley de la selva, del sálvese quien pueda, del retroceso en derechos, de la España en blanco y negro de 'Los Santos Inocentes', del señorito a caballo eligiendo a dedo quién trabajaba ese día... Esa es la imagen que me da Vox, que solo va a defender a unos pocos privilegiados.

¿Y cómo ve al PSOE en la oposición?

Está muy perdido, pero ahora es mucho más de izquierdas que cuando gobernaba, también eso hay que señalarlo. Aún no ha hecho una reflexión sobre los últimos años, sobre todo la última legislatura, donde su política ha sido muy parecida a la del PP. Es más, Guardiola va a tener muy difícil privatizar más la sanidad o deteriorar más la educación porque el PSOE ya se lo ha dejado bastante hecho. Ahora los socialistas extremeños tienen que afrontar un congreso y espero que hagan una crítica de esta última etapa.

El PSOE extremeño es ahora más de izquierda que cuando gobernaba

Acuerdos para investir a Sánchez

¿Los acuerdos del PSOE con los partidos independentistas servirán para poner fin al conflicto catalán?

Creo sinceramente que había que poner soluciones políticas al problema de la situación en la que se encontraba el independentismo catalán y la amnistía es una herramienta para desatascar esa situación que estaba en un punto de no avance, bastante enquistada. Lo que hay que hacer es avanzar hacia la cohesión territorial y empezar a entender el país de una manera plurinacional. Es cierto es que ahora mismo el independentismo está mucho más debilitado que cuando el señor Mariano Rajoy aplicó el 155 en Cataluña y donde hay que vencer al independentismo es en las urnas, así que, en mi opinión, es una solución bastante sensata.

¿Y en cuanto a la quita de la deuda a Catalunya y otras comunidades de régimen común?

La condonación de la deuda se tiene que aplicar a todas las comunidades autónomas para avanzar hacia la cohesión territorial y no dar más privilegios a unos territorios que a otros. En cuanto al tema de los Rodalíes es algo que nosotras hemos pedido aquí. Unidas por Extremadura pidió en campaña que la Junta se hiciera cargo de todas las comunicaciones ferroviarias interregionales para poder gestionarlas de manera directa, obviamente a cargo de los Presupuestos del Estado pero con una gestión directa del territorio. Hacia ahí es dónde deberíamos ir también en Extremadura, pero ni el Partido Popular ni el Partido Socialista están en esa línea, pero para nosotras es muy importante que exista un modelo de cercanías regional que vertebre nuestra región.

La amnistía es un mal menor necesario para seguir avanzando en derechos sociales en España

¿Cree que estos acuerdos pueden pasar factura a la izquierda a tenor de las presiones que PP y Vox están ejerciendo en la calle y en las instituciones?

Lo vuelvo a repetir. Hay que avanzar hacia un modelo de país que integre la visión plurinacional y, sobre todo, donde estén garantizados los derechos sociales. En este sentido, el acuerdo entre Sumar y el PSOE avanza hacia un estado de bienestar mucho más sólido, con mayores derechos para la ciudadanía y para las clases trabajadoras, con lo cual la amnistía al final es un mal menor y es necesaria para seguir avanzando. Pero lo verdaderamente importante del futuro gobierno de coalición es que va a suponer un avance en derechos laborales, en cuestiones de modelo productivo, y en derechos sociales como sanidad y educación.

Pero usted dijo que ese acuerdo entre los socialistas y Sumar era de mínimos, que no parecía muy ambicioso

A ver, es que al final los acuerdos de gobierno son papel y pueden quedar en papel mojado. Pero en este pacto hay mimbres para poder seguir avanzando, aunque es verdad que en muchas cuestiones considero que es de mínimos y entiendo que se ha firmado así. Tampoco puedo ser ilusa, sé que el Partido Socialista se olvida muchas veces demasiado rápido de lo que firma y de los acuerdos a los que llega. Durante esta legislatura nos ha costado muchísimo arrancar muchos compromisos a Pedro Sánchez.

De hecho hay puntos que se traen a este acuerdo pero que proceden del anterior y que no se materializaron

Exacto. Además, creo que en esta legislatura puede ser más complicado por la aritmética parlamentaria. Pero el señor Sánchez tiene que entender que el apoyo de las fuerzas de izquierdas no es gratuito y demasiado hemos tragado en la última legislatura. Ha habido sapos demasiado gordos y el apoyo no puede ser a cambio de nada. También hay que tener en cuenta la necesidad de un Gobierno progresista alejado de las tesis de la derecha y la extrema derecha que nos llevaron a la situación de Cataluña, por ejemplo.

El papel de Podemos

¿Qué opinión le merece el papel de Podemos y cómo lo está desempeñando en este nuevo escenario dentro de Sumar?

No ha tenido ningún papel ni de cara a la investidura ni en la negociación. Me hubiera gustado que Sumar se articulara de una manera distinta, que fuera un frente amplio real con respeto a las organizaciones que la integran y a la autonomía de cada una de ellas. Pero ambas partes no han sabido hacerlo hasta ahora, ni Podemos ha sabido incorporarse dentro de la plataforma ni Sumar ha sabido trabajar con la pluralidad de todas las formaciones que la integran. El reto pendiente es lograr entender que desarticular el espacio de transformación de la izquierda beneficia al PSOE, en primer lugar, y perjudica al país porque los socialistas de por sí no van a afrontar los retos de manera valiente. Gracias a la presencia de Unidas Podemos en el Consejo de Ministros se han dado pasos determinantes en temas como el derecho a una muerte digna, avances hacia el derecho a la vivienda, cuestiones clave en feminismo como la nueva ley del aborto u otras leyes referentes a nivel internacional. Sin embargo, estamos abocados a la irrelevancia si ese espacio de la izquierda está centrado en tirarse los trastos en lugar de trabajar para satisfacer las necesidades que tiene nuestro país y sus gentes.

¿Considera que ese papel que defiende que ha tenido Unidas Podemos azuzando al PSOE a que cumpliera con la agenda social no lo puede desempeñar ahora Sumar?

Es que debe hacerlo. Sumar tiene que hacer cumplir el acuerdo al PSOE. Haríamos muy mal en quedarnos de brazos cruzados pensando que el Partido Socialista por su propio interés va a llevar a cabo estos acuerdos porque ya tenemos esa experiencia pasada, sabemos cómo funciona el PSOE. Y por lo tanto Sumar va a tener que preocuparse por hacer cumplir el acuerdo hasta la última coma y, sobre todo, empujar en mayores avances porque este acuerdo, como digo, es de mínimos.

¿Debería formar parte Podemos del futuro Gobierno?

Podemos se merece forma parte del nuevo Gobierno, pero lo que tiene que impregnar a ese futuro Ejecutivo son las políticas de Podemos y su manera de hacer política, no rendirse y ser muy tozudos con el PSOE para avanzar en todos los acuerdos.

¿No le parece contradictorio esa reivindicación de Podemos y al mismo tiempo haber sido últimamente muy crítica con la estrategia que ha llevado a cabo el partido?

Bueno, creo que no es contradictoria. Estoy muy orgullosa con las cosas que ha conseguido Podemos en la última legislatura, ha sido una herramienta de transformación política muy útil a pesar de los obstáculos. Pero ante resultados electorales como los del 28 de mayo donde hemos perdido mucha fuerza y relevancia en algunas comunidades, aunque no sea nuestro caso, hay que transformarse para seguir siendo útiles y no acabar en un callejón sin salida. La esencia de Podemos no puede desaparecer pero hay que mejorar muchas cosas. Soy muy crítica con la estrategia de ruptura con el espacio político que se está construyendo, a pesar de los errores como por ejemplo los vetos. Aunque no estemos teniendo los resultados en ese espacio político o no tengamos el papel que nos merecemos tener, creo que hay que seguir construyendo alianzas. Pensar en romper con ese espacio me parece que no es la vía. Lo digo desde aquí, desde Extremadura, donde hemos sabido construir un espacio plural que ha sabido surfear la ola reaccionaria.