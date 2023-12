El PSOE inicia un “proceso de escucha” con la sociedad extremeña para las enmiendas parciales a los presupuestos

El portavoz de Presupuestos del PSOE en la Asamblea de Extremadura, Jorge Amado, ha anunciado que su formación abrirá este miércoles “un proceso de escucha con toda la sociedad extremeña” para la elaboración de las enmiendas parciales a las cuentas elaboradas por el Gobierno de María Guardiola para 2024, tras decidir esta “enclaustrarse con Vox”.

Amado ha hecho estas manifestaciones en la rueda de prensa en la que han analizado las comparecencias de altos cargos de la Junta en la comisión parlamentaria correspondiente, dentro de la tramitación del proyecto de ley de presupuestos para 2024. En esta comisión se han visto las partidas de las consejerías de Educación, Ciencia y Formación Profesional; Economía, Empleo y Transformación Digital; Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes ; Infraestructuras, Transporte y Vivienda; y Gestión Forestal y Mundo Rural.

El diputados socialista ha dicho que “el Gobierno de coalición entre la derecha y la extrema derecha” en la región, “además de no poder defender la gran mentira que es este presupuesto”, demuestran que estas cuentas son las del “no”. “Del no a la generación de empleo, del no a la cooperación internacional, del no a la juventud extremeña, del no a una educación pública y calidad , del no al cambio del modelo productivo” , ha agregado Jorge Amado, para quien los presupuestos de 2024 “solo dicen un sí, dicen sí a la ultraderecha” y a sus exigencias.

Amado ha destacado, en ese sentido, que los portavoces de Vox defienden estas cuentas “con más ahínco y más pasión que el propio Grupo Parlamentario Popular”, porque “son realmente sus presupuestos”. Así, “mientras el chiringuito-consejería de Vox -Gestión Forestal y Desarrollo Rural- aumenta en un 22%”, una consejería fundamental como la de Educación solo crece un 4,8%. “Son unos presupuestos hechos por y para Vox”, ha insistido Jorge Amado, quien ha dejado claro que “aquí ya no habla Extremadura, aquí vocifera Vox”.

“La señora Guardiola ha cerrado a cal y canto las puertas y las ventanas de la Junta de Extremadura y solo las abre para permitir que entre la ultraderecha” , ha añadido el portavoz del PSOE, quien ha recordado que el anterior Gobierno socialista extremeño se reunía con el resto de formaciones y con los agentes económicos y sociales para analizar los presupuestos a pesar de contar con mayoría absoluta.

En esa misma línea ha anunciado ese “proceso de escucha” que se abrirá en reuniones con los agentes sociales, con colectivos y asociaciones de la región, “en definitiva con la sociedad extremeña para llevar sus reivindicaciones a estos presupuestos” a través de las enmiendas parciales de su grupo.

También ha dicho que su partido trabajará para “llegar a todos y cada uno de los alcaldes” y trasladar sus necesidades que, a su juicio, “no están recogidas ni por asomo” en las cuentas autonómicas de 2024.

Jorge Amado ha dejado claro que van a trabajar “intensamente para que en estos presupuestos se borren de manera definitiva las exigencias de Vox y las facturas que tiene que pagar la señora Guardiola a la ultraderecha”.