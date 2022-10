La mitad de los extremeños tiene dificultades para llegar a fin de mes

Uno de cada dos extremeños, un 49,2 por ciento, tiene dificultades para llegar a fin de mes, y el 38,7 % de la población residente en esta comunidad autónoma está en riesgo de pobreza o exclusión social (Tasa Arope), según refleja el último informe sobre el Estado de la Pobreza en Extremadura.

El citado porcentaje -siete décimas superior al de 2020- se traduce en que casi 410.000 personas en la región, unas 5.750 más que en 2020, están en riesgo de pobreza o exclusión social. Además, dicha pobreza afecta al 42,1 % de las mujeres frente al 35,2 % de los hombres.

Por otra parte, se deteriora con respecto a 2015, designado año de control de la Agenda 2030 y en el que la tasa Arope fue del 35,8 %. Para el año 2021 la Tasa Arope de las personas que habitan en zonas rurales es del 46,4 %, 5,4 puntos porcentuales y un 13,1 % superior a la registrada el año anterior. El incremento en las zonas urbanas ha sido similar y su tasa alcanza al 34,1 %.

En comparación con ese año, la tasa Arope en Extremadura ha aumentado en 2,9 puntos porcentuales, es decir, se incrementó en un 8,1 %, lo que tuvo como consecuencia el ingreso de 18.000 personas más en el grupo de población en riesgo de pobreza y/o exclusión social de la región. Extremadura es la cuarta región con mayor incremento porcentual desde el 2015.

Atendiendo a la tasa de pobreza, uno de los tres indicadores de la tasa Arope, Extremadura alcanza el 32,3 %, que es el valor más alto de todas las regiones, junto con Andalucía. Esto supone estar 10,6 puntos por encima de la media nacional, es decir, un 49,1 % más alta. En términos absolutos Extremadura tiene unas 341.000 personas pobres.

En 2021, la tasa de pobreza de la zona rural era de 39 % mientras la urbana es de 28,3 %. Ello implica un incremento de 4,4 y 4,9 puntos, respectivamente. Desde 2015 en los territorios rurales la pobreza ha aumentado en un 33,1 % mientras en las zonas urbanas casi no ha variado.

Dicho estudio, que hace referencia a 2021, recoge que el 8 % de la población extremeña tiene “muchas dificultades” para llegar a fin de mes, un 14,5 % presenta dificultades y un 26,7 % tiene “cierta dificultad”, lo que suma un porcentaje del 49,2 %, algo más de seis puntos menos con respecto a 2020.

Este informe, elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), ha sido presentado este lunes en Mérida por el director autonómico de la asociación YMCA, Mariano Enrique Olivera, y la delegada de la Fundación Radio ECCA de Extremadura, Gema Gallego.

Se expone que el 7,6 % de la población extremeña presenta carencias de materiales y sociales de carácter severo, un 3 % más que en 2020, frente a una media nacional del 8,3 %. De hecho, el 41,6 % de la ciudadanía extremeña no puede permitirse el lujo de ir de vacaciones al menos una semana al año (-3,4 % sobre 2020), y un 3,7 % no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días, un -2,1 % en relación a 2020. Alrededor del 15 % de las personas residentes en Extremadura no pueden permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada.

La renta media por persona en Extremadura es de 9.500 euros, la más baja del país, si bien ha aumentado un 12 % respecto al informe de 2015, y supone un incremento del 4 % respecto a 2020, el tercero más importante del país.

Además, el informe señala que el 39,3 % de la población extremeña no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos frente al 46,8 % de 2020; el 10,5 % tiene retrasos en pago de gastos relacionados con la vivienda principal (-2,2 % sobre 2020) y un 8,4 % no puede permitirse disponer de un ordenador personal.

En Extremadura, de las 232.289 pensiones que se reciben, 93.877, es decir, el 40,4%, tienen un importe es inferior al mínimo considerado para no ser pobre. El umbral de pobreza se sitúa en el año 2021 en 681 euros al mes.