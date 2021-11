Los técnicos de 'El ejercicio te cuida' temen que la Junta acabe con el programa

Los trabajadores del programa "El ejercicio te cuida" (ETC) han alertado este martes de un "nuevo intento de disolución" de esta iniciativa de la Junta de Extremadura, que en la actualidad beneficia a unos cinco mil usuarios de 112 localidades de la mano de 27 preparadores físicos.

Según denuncian, se enfrentan un "bloqueo informativo absoluto", pues "nadie sabe nada más allá de lo obligatoriamente publicable", pero afirman que hay indicios de un "nuevo intento de disolución de este programa". En concreto mencionan "desaparición completa" del proyecto de presupuestos autonómico para 2022.

Además, en una nota destacan que la Consejería de Cultura ha publicado una orden con la que se pretende potenciar el Programa de Dinamización Deportiva mediante "un importante aumento del presupuesto destinado al mismo, y enmascaradamente deshacerse del incordio de un colectivo -en alusión a ellos- dispuesto a no renunciar a promover la salud mediante el ejercicio físico de forma efectiva y vinculada a la administración sanitaria". A su juicio, se trata de un "aparente intento" de legitimar la absorción de funciones del ETC por parte de otro de los programas más longevos instaurados en la región en la materia de actividad física. Sin embargo, argumentan que lo que existe en realidad es un intento de "diluir" el programa ETC en un entorno local que limite la participación de la administración en cuanto a la promoción de la salud se refiere, a la concesión de cuantías económicas a entidades locales.

Los trabajadores insisten en que de esta forma la Junta se deshace "de la molestia de un colectivo dispuesto a no cesar en la reivindicación de seguir apoyando la preparación física en promoción de la salud, mover a nuestros mayores y seguir siendo ETC". "¿Se trata de un problema de presupuestos?, ¿está relacionado todo esto con el proceso judicial que los técnicos mantienen con la fundación?, o ¿es una mera vendetta?", se preguntan.

Según recuerdan, el “Ejercicio te Cuida” nació en 2006 en la Universidad de Extremadura y bajo el amparo de la Junta con la finalidad de proporcionar a personas mayores de 55 años un servicio basado en ejercicio físico con la intención de mejorar o preservar los distintos componentes que intervienen en la condición física saludable, prevenir las situaciones de dependencia y ampliar los recursos comunitarios de apoyo a los sistemas de servicios sociales y sanitarios. Ha sido premiado en varias ocasiones y en él intervienen los centros de atención primaria, los centros de mayores de la red sociosanitaria del Servicio Extremeño de Salud y el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, así como los ayuntamientos conveniados.