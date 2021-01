Unidas por Extremadura pide a Fernández Vara que se vacune hoy públicamente para acabar con las dudas

Unidas por Extremadura (UP) ha pedido este jueves al presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, y al consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, que se vacunen hoy públicamente para "cortar de raíz" cualquier especulación sobre la seguridad y eficacia de la vacuna contra la COVID-19.

El diputado de esta formación Joaquín Macías ha instado a Vergeles, en el pleno de la Asamblea, a que "rectifique inmediatamente" las declaraciones de Vara, quien este miércoles justificó el retraso en la vacunación en Extremadura por el hecho de que "era necesario mantener la prudencia para ver cómo reaccionaban los primeros vacunados".

A pesar de la petición de UP, el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, aunque ha recalcado la seguridad de la vacuna, ha insistido en que "es necesario utilizar el principio de precaución por varias razones", ya que "aunque se han hecho todos los ensayos clínicos, todavía no hay un estudio observacional postaplicación" para contemplar las reacciones adversas. Esto es lo que lleva a que en el plan de vacunación se recomiende no vacunar a la vez a más del 50% de un servicio sanitario por si hay ese tipo de reacciones, ha indicado.

"Si de las palabras de Vara quieren sacar otra conclusión, sáquenla", ha dicho Vergeles, quien por el contrario ha instado a hacer "política con mayúsculas" en este asunto, lo que, a su juicio, supone "poner en marcha de forma segura la esperanza de la vacuna".

El consejero ha destacado, además, que en Extremadura "la gente se está vacunando de una forma más masiva de lo que se esperaba", lo que en su opinión pone de manifiesto que "tan mal no lo hemos debido de explicar".

Por su parte, Joaquín Macías, que ha insistido en que Vara y Vergeles deben vacunarse públicamente para cortar de raíz con cualquier duda que puedan ocasionar sus declaraciones, ha dicho que si no rectifican al respecto y lo hacen inmediatamente, "van a acabar en 'Cuarto Milenio' cuestionando la eficacia de las vacunas".

En su segunda intervención, Vergeles ha aclarado que él no se va a vacunar hoy, que lo va a hacer cuando le toque, porque eso supone actuar con "responsabilidad", además de insistir en que ni él ni Vara son negacionistas y acusar a la oposición de "sacar de contexto" las declaraciones del presidente extremeño ayer en rueda de prensa.