El actor de 'As Bestas' Luis Zahera y la cómica antirracista Asaari Bibang, en los Monólogos Inspiradores para el Cambio de A Coruña

Uno de los principales eventos en el marco del Festival de las Ideas y la Cultura serán los MIC, abreviatura de Monólogos Inspiradores para el Cambio. En estas especiales charlas que estrenamos en el Festival de 2022, un variado elenco de personalidades abordarán desde su particular punto de vista temas sociales y de actualidad de interés para la ciudadanía. En esta edición participarán el actor de As Bestas Luis Zahera, la activista y humorista Asaari Bibang, la meteoróloga de TVE Isabel Moreno y la periodista y fotógrafa Elena Bueriberi, que ofrecerá un monólogo de la mano de Anesvad.

Las charlas MIC tendrán lugar el sábado 9 de septiembre. Desde las 16 de la tarde, se sucederán de forma dinámica sobre el escenario del Teatro Rosalía de Castro, en el centro de A Coruña.

Cada uno de los ponentes expondrá durante aproximadamente 20 minutos su Monólogo Inspirador para el Cambio, centrado en las distintas materias en la que son grandes referentes.

Luis Zahera

Actor. Es uno de los rostros más conocidos de la televisión gallega y de nuestro cine. Ha participado en numerosas series como Mareas Vivas, El Comisario y Hospital Central. En el cine, ha protagonizado multitud de películas como O lapis do carpintero, Alatriste, Celda 211 o Que Dios nos perdone. En 2018 ganó un Goya por su papel en la película El Reino. En 2023 llegó el Goya a mejor actor de reparto por su brillante interpretación en As Bestas. Zahera explota su faceta cómica con el monólogo Chungo, en el que tira de anécdotas personales “verídicamente divertidas”.

Asaari Bibang

Actriz y humorista. (1985, Malabo, Guinea Ecuatorial). Asaari Bibang es una actriz, cómica, presentadora, escritora, columnista y activista española. En 2021 la revista Forbes la nombró una de las 100 influencers más importantes del momento y en 2023 fue galardonada en los Premios Desalambre como activista del año por su lucha antirracista. Una artista polifacética que descubrió, desde muy temprana edad, que lo que le apasionaba e inspiraba en este mundo era la interpretación, el espectáculo. En su show 'Humor negra', Bibang consigue que pensemos mientras reímos, que riamos mientras pensamos y habla sin tapujos de las particularidades de ser mujer, negra y migrante en España.

Isabel Moreno

Física, meteoróloga y comunicadora. Es graduada en Física y tiene un máster en Meteorología y Geofísica. Autora del libro Cambio Climático para Principiantes. Desde 2016 ha trabajado en diferentes medios de comunicación y programas, como Aquí la Tierra de RTVE, donde se ha encargado de presentar el pronóstico del tiempo y de tratar temas relacionados con el cambio climático y el medio ambiente. Como divulgadora, trata de explicar los diferentes fenómenos que ocurren todos los días a nuestro alrededor. En los MIC nos hablará del cambio climático y de lo que debemos saber sobre el que es uno de los mayores retos de la humanidad.

Elena Bueriberi

Periodista y fotógrafa. (Valencia, 1991). Hija de una salvadoreña y un ecuatoguineano, su obra gira en torno a las nociones de identidad en todas sus vertientes. Ha codirigido los documentales El día a día de las trabajadoras sexuales transgénero en París y Lasmy, reina de la sombra para el medio francés Brut. Como hija de inmigrantes, Bueriberi explora temas como la justicia social y la multiculturalidad. Actualmente, trabaja en la producción de Las que se atrevieron junto a Santiago Zannou —primer director afroespañol en obtener un Goya—. En 2021 expuso en París, ciudad donde reside, su serie fotográfica Etyöbuela, un reencuentro con sus raíces de Guinea Ecuatorial. En su MIC dará cuenta, con el apoyo de Anesvad, de este viaje transformador a la isla de Bioko.

