Milers de persones omplen el FIC elDiario.es a Barcelona per reivindicar el periodisme lliure

Els barcelonins solen travessar molt de pressa la plaça de Catalunya, però aquest dissabte han estat molts els que han trobat un bon motiu per aturar-se. La tercera edició del Festival de les Idees i la Cultura (FIC) d'elDiario.es ha reunit al centre de la capital catalana milers de persones, entre elles centenars de socis i sòcies d'elDiario.es, per reivindicar un periodisme lliure, explorar els reptes actuals del món i també passar una bona estona amb dosis d'humor i música.

De la guerra de Gaza a la lluita constant i el temps necessari per reconèixer la veritat; dels reptes del periodisme actual a les noves narratives que ens ensenyen a “pensar fort”. I l'escriptora Margaret Adwood, que ha confessat a l'audiència del FIC quins llibres llegeix, com a gran estrella. Tot això amenitzat per Marc Giró com a mestre de cerimònies i amb l'humor de Bob Pop, les millors ruïnes (inclosa la de Gemma Nierga), un espectacle inoblidable de Juan Diego Botto i Nur Levi, i els concerts de Sidonie i Júlia Colom divendres i les sessions, dissabte, dels DJ Oro Jondo i Nòvies.

“La informació ha de ser per als lectors i no per a l'algorisme”, ha afirmat el director d'elDiario.es, Ignacio Escolar, a la taula sobre els reptes del periodisme actual que ha obert la jornada d'aquest dissabte després del trobada amb socis i sòcies de divendres. Escolar i el director de La Vanguardia, Jordi Juan; la directora del Ara, Esther Vera; i l'exdirectora de El País Soledad Gallego Díaz, han posat èmfasi en la importància de les comunitats de socis i subscriptors per garantir la independència editorial i fer front a les pressions.

Atwood, en conversa amb la subdirectora d'elDiario.es, María Ramírez, ha repassat la matèria primera de la seva literatura, que moltes vegades coincideix amb l'actualitat: els drets de les dones, la més que possible reelecció de Donald Trump als Estats Units o l'ascens dels totalitarismes. Però també hi ha hagut temps per detallar els llibres que llegeix l'autora, la seva visió de la vellesa o les seves futures publicacions: ha anunciat que prepara unes memòries que es publicaran a la tardor del 2025.

En temps en què explicar la veritat comporta un risc,, la taula de El Rincón de Pensar', la secció de filosofia i pensament d'elDiario.es, ha analitzat la veritat a l'esfera pública amb els pensadors Remedios Zafra i Santiago Alba Rico i la directora del CCCB, Judit Carrera. De la taula, moderada per la directora adjunta d'elDiario.es, Neus Tomàs, ha sortit la reivindicació d'un “moviment de resistència” davant dels mediadors tecnològics que es presenten falsament com a neutrals.

El programa del matí de dissabte del FIC l'ha completat l'humorista Bob Pop amb el seu monòleg del diari més personal, Días simétricos, en què reflexiona sobre el temps viscut des que li va ser diagnosticada l'esclerosi múltiple. Just abans de l'hora de dinar, Javier i Sergio Torres, més coneguts com els Germans Torres, han desplegat sobre l'escenari de la plaça Catalunya les seves arts culinàries en una batalla gastronòmica amb accent català que ha enfrontat l'esqueixada de bacallà contra la coca de recapte.

El podcast d'elDiario.es, 'Un tema al dia', també ha tingut el seu espai al FIC. El subdirector Juanlu Sánchez i la periodista Olga Rodríguez han explicat la situació actual de la guerra de Gaza, amb el testimoni esgarrifós de Kayed Hamad, traductor que viu a la franja. “Avui estem el dia 262 d´aquesta maleïda guerra que no es pot anomenar guerra perquè és un genocidi, la destrucció ha arribat a tot”, ha denunciat.

Sánchez i Rodríguez han obert el programa de tarda del FIC dedicat als podcasts, que han completat la 'Carne Cruda' de Javier Gallego i Violeta Múñoz i 'La Ruina' amb Ignasi Taltavull i Tomàs Fuentes, amb la col·laboració de Gemma Nierga i la seva ruïna en una visita ginecològica. Per la seva banda, Gallego i Muñoz, de la mà de Santi Balmes, Begoña Gómez Urzáiz, Andrea Gumes, La Prados i Raquel Hervás, han pensat “fortet” i han arribat a una conclusió: “Menys teràpia i més cremar contenidors”.

Amb un somriure gràcies a La Ruina i amb els pèls de punta després de l'actuació de Botto i Levi a ' Y una mañana todo estaba ardiendo', el FIC ha encarat el final de festa a càrrec dels DJ Oro Jondo i Nòvies per a posar amb ball el colofó a una jornada que els barcelonins recordaran que es van aturar durant hores i van omplir la plaça Catalunya.

.