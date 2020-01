Vicente Vergara, nominado al Goya: "No podía caer en el error de juzgar a mi personaje"

Vicente Vergara representa a Gonzalo en La trinchera infinita (Jose Mari Goenaga, Aitor Arregi, Jon Garaño), la coproducción de La Claqueta, nominada a 15 premios Goya. Uno de ellos es para el papel de malvado antagonista que representa este actor onubense, al que su recio acento de Paterna del Campo, le ha venido como anillo al dedo para representar a su personaje.

Vergara ha sumado nominaciones en esta larga temporada de premios que culmina este sábado en los premios Goya y que ya ha fructificado con un galardón en su propia tierra: el Premio del Cine Andaluz a Mejor Actor Revelación, la misma categoría que en los Goya.

Durante estas semanas, el intérprete no ha perdido la sonrisa y la ilusión, aunque reconoce que está nervioso, «porque todo es nuevo» y tira de refranero popular: «Como decía mi padre: aceitunita en la boca, huesecito fuera».

A sus 50 años, tras haber trabajado en el cine (a las órdenes del oscarizado director iraní Ashgar Farhadi), la televisión (La peste) o el teatro, saborea cada instante con un ilusionante espíritu infantil, muy lejano del temible personaje que interpreta en La trinchera infinita: un vecino, del bando nacional, empeñado en que Rosa (Belén Cuesta) esconde a Higinio (Antonio de la Torre), en su casa durante décadas. Higinio es un topo y Gonzalo, su mayor enemigo.

¿Cómo llegó a tus manos este personaje?

A través de Eva Leira y Yolanda Serrano, que ya me conocían, porque me llamaron para la primera temporada de La peste. Y por la película de Ashgar Farhadi (ganador de dos premios Oscar), Todos los saben. Hice el casting y, al poco tiempo, me dijeron que me querían volver a ver, hice un segundo casting y luego tuve una entrevista con los directores. Fue muy guapo, porque al día siguiente iban a la gala de los Goya y les dije que se llevaran una bolsa del Mercadona, para traerse todos los premios. Me contestaron que no eran favoritos… pero se volvieron con muchos premios por Handía.

¿Cuál ha sido tu referente a la hora de construir un personaje tan terrorífico como Gonzalo, el villano de La trinchera infinita?

Jose Mari (Goenaga) me dio un texto para que lo examinase. Era de Manuel Chaves Nogales, A sangre y fuego. Héroes, bestias y mártires de España. Había un personaje ahí, pero yo lo veía muy pusilánime, así que seguí leyendo e investigando. Mi abuelo está enterrado en una fosa común, era de Riotinto (Huelva) y lo fusilaron en aquella época. Encontré mucha documentación de las víctimas, pero no del acosador, que era mi personaje. Por fin, en mi pueblo, Paterna del Campo (Huelva), mi hermano me puso en contacto con el hijo de un topo de mi pueblo y de gente del otro bando. Fue una especie de cotilleo arqueológico. Trabajé con un miedo terrible: como decía Higinio (Antonio de la Torre): «Este no va a parar, es un tonto con mucho miedo».

