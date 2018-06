La Universidad de Santiago remite a la Fiscalía los vídeos de un profesor en apoyo a 'La Manada'

La Universidad de Santiago (USC) acaba de concluir el expediente abierto a Luciano Méndez por los vídeos que este publicó en Facebook hace unas semanas manifestando su apoyo a los integrantes de 'La Manada', considerando que no hubo violación, sino sexo consentido, y acusando a la víctima de haber presentado una denuncia falsa. La USC ha decidido que no puede tomar medida alguna contra él, por haber realizado estas declaraciones en un contexto privado, pero la Universidad anuncia que remitirá a la Fiscalía el expediente sobre las palabras de Méndez, por si pudieran ser constitutivas de delito, por ejemplo por tratarse de un delito de odio contra la víctima del ataque sexual.

En el vídeo, el docente afirma que "la tipa sabía a lo que iba y disfruta de la situación" y que "se deja hacer". Afirma, igualmente, que "si la ley es muy dura con los hombres habrá mujeres que se aprovechen". Y señala que no le "parece bien" que "la píldora se le dé a cualquier borracha que llegue pidiéndola". "Aunque no le guste al feminismo radical, que quiere píldoras abortivas para el desayuno", añade. El docente se reafirmó en sus palabras en vídeos posteriores, en los que además respondió a las personas que lo habían criticado, afirmando que "la turba que comenta mis vídeos es muy peligrosa pero yo no le tengo miedo a nadie, estoy blindado contra imbéciles" o "los que me comentan sois una panda de energúmenos a los que había que colgar por las pelotas".

Los vídeos de Luciano Méndez provocaron las protestas de un gran número de estudiantes, que el pasado 14 de mayo llegaron a entrar en el edificio del Rectorado, exigiendo que "la USC tome medidas contundentes y proceda a su expulsión". "No vamos a tolerar tener en nuestra universidad un profesor machista”, señalaron.

Hace dos años Méndez ya había sido denunciado por los comentarios machistas realizados en una clase a una de sus alumnas ("ya te dije el primer día que me desconcentraba tu escote" o "te empeñas en traer escote hasta el ombligo"). El profesor, que se reafirmó en sus palabras y actitud posteriormente, fue objeto de protestas por parte del colectivo estudiantil y la USC fue acusada de mantener una actitud excesivamente tolerante con la actuación de Méndez Naya, castigado únicamente con una sanción de dos meses sin empleo y sueldo, pero que mantuvo sus horas de clase.