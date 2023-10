El pop de Teenage Fanclub, el jazz contemporáneo de Kamaal Williams y el nuevo flamenco de Niña Pastori visitan Galicia esta semana

Esta semana en la que parece que por fin comienza el otoño verdadero tenemos una agenda muy cargada, con visitas de lujo en el aspecto musical, como los británicos Teenage Fanclub y Kamaal Williams y la andaluza Niña Pastori. A ellos hay que sumar otros artistas destacados que se dejarán caer estos días por los escenarios gallegos como la rapera madrileña Bewis de la Rosa o las bandas Sidonie y La La Love You que cierran este fin de semana las actuaciones de la Festa do Marisco de O Grove.

En el apartado teatral seguimos durante todo este mes con la gran programación de eventos al aire libre y en recinto cerrado del FIOT de Carballo y en Santiago se podrá ver a la gran Nuria Espert en la obra La isla del aire. En Coruña Xosé Antonio Touriñán estará en el Teatro Colón con su espectáculo Aquí Tou!. Ya para públicos de todas las edades siguen durante los próximas semanas las galas internacionales de magia del festival Galicia Ilusiona, que en estos días recalarán en Pontevedra (sábado 14) y Ourense (domingo 15). Y si optas por darte una vuelta por alguna exposición, en Santiago acaban de abrir una muestra sobre el mundo del juego y el surrealismo en la Fundación Granell. Tenemos de todo y vamos con ello.

Teenage FanClub en Ferrol. Auditorio Municipal. Viernes 13 de octubre

La banda escocesa es uno de los grupos de culto del power-pop de principios de los 90 que ha sobrevivido hasta nuestros días y sigue contando con muchos seguidores por toda Europa. Llegan este viernes 13 al Auditorio de Ferrol. Aquí se pueden comprar las entradas.

El jazz sofisticado de Kamaal Williams en Vigo y A Coruña. Lunes 16 y martes 17 de octubre

El músico londinense llega a Vigo (Radar Estudios, lunes 16) y A Coruña (Garufa Club, martes 17) para mostrar su arte para construir atmósferas sonoras mezclando sonidos del jazz con ritmos psicodélicos y del rythm & blues. Gran oportunidad para ver a un artista que rompe moldes respecto al jazz tradicional. Aquí se pueden comprar las entradas.

Edipo en 15 minutos en el FIOT. Carballo, diversos escenarios. Hasta el 31 de octubre

El festival FIOT de Carballo sigue con su programación incesante de espectáculos escénicos de todo tipo, que esta semana incluyen el estreno de Ananké. Edipo en 15 minutos, una micropieza de Contradictoria Compañía que se exhibirá en distintos pases a lo largo del sábado 13. Al día siguiente llegará al Pazo da Cultura la obra El traje, con el ferrolano Javier Gutiérrez como uno de los protagonistas. Aquí se puede consultar la programación y comprar entradas.

Juego y surrealismo en la Fundación Granell. Fundación Eugenio Granell, Santiago. Hasta finales de noviembre

La relación entre el juego y el surrealismo es el eje central de la muestra que acaba de abrirse en la Fundación Eugenio Granell de Santiago y que cuenta con piezas de artistas nacionales e internacionales para explorar la íntima relación que el mundo del juego y el surrealismo han tenido a lo largo de las décadas. Aquí se puede leer más información.

Otras propuestas:

Bewis de la Rosa en Santiago: La rapera madrileña Beatriz del Monte actúa en la sala Capitol de Santiago este sábado 14 para presentar su primer disco, en el que se muestra como una mujer comprometida con el mundo rural y el feminismo. Aquí se pueden comprar las entradas.

Niña Pastori en Vigo: La artista gaditana actúa el domingo 15 en el Auditorio Mar de Vigo para presentar sus nuevos temas. Aquí se pueden comprar las entradas.

Nuria Espert en Santiago: La mítica actriz española protagoniza junto a otras cuatro intérpretes la pieza La isla del aire de Mario Gas. Será este viernes 13 en el Auditorio de Galicia.

Festa do Marisco en O Grove: Este fin de semana llega a su fin la Festa do Marisco con las actuaciones de Sidonie y La La Love You, entre otros. Aqui hay más información.

Galicia Ilusiona en Pontevedra y Ourense: Este fin de semana las galas mágicas del festival Galicia Ilusiona llegan a Pontevedra y Ourense. Aquí hay más información y entradas.

Touriñán en el Colón: Aquí Tou! es el espectáculo de monólogos que protagoniza Xosé Antonio Touriñán, con su propia vida como eje conductor. Diversión asegurada este sábado 14 en el Teatro Colón. Aquí se pueden comprar las entradas.