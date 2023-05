Bendodo disculpa a Baltar y sus viajes a 215 kilómetros por hora: “Los políticos somos el reflejo de la sociedad”

El coche oficial que conducía el presidente de la Diputación de Ourense, José Manuel Baltar, cuando fue interceptado a 215 kilómetros por hora en la autovía A-52 ya se había saltado ese mismo día los límites de velocidad. Por este caso, el también presidente del PP en la provincia afronta un proceso penal en el que se le atribuye un delito contra la seguridad vial. Por el exceso conocido este lunes -iba a 173 kilómetros por hora en Allariz-, afronta una multa y pérdida de puntos del carnet. Para el coordinador general del PP, Elías Bendodo, que los radares lo cazaran en dos ocasiones en el espacio de una hora no es más que una muestra de que los políticos son “el reflejo de la sociedad”. Ha disculpado a su compañero de filas: “No somos, ni mucho menos, de otro planeta”.

Multan a dos candidatos del PP en la provincia de Lugo por dar positivo en alcohol al volante

Más

Bendodo, que tenía este lunes varios actos de campaña en Galicia, respondió en la localidad coruñesa de Carballo a preguntas sobre el segundo caso de exceso de velocidad de Baltar el mismo día, revelado por la Cadena SER, y sobre dos candidatos del PP en la provincia de Lugo que fueron multados por superar la tasa de alcohol permitida al volante. Y se ha mostrado indulgente: “Cometemos los mismos errores que cometen los ciudadanos”.

Sobre si los representantes públicos deberían tener un comportamiento más ejemplar por su cargo, Bendodo ha respondido que se ven sometidos al “escrutinio diario” de los medios de comunicación y los ciudadanos. Eso, aseguró, los lleva a tener que “actuar con más cuidado, por decirlo de alguna manera”. “Pero no olvide que somos igual de humanos que ustedes”, insistió.

No se mostró más severo el presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, que acompañaba a Bendodo en su paseo por Carballo. El jefe de los populares gallegos tras la marcha de Feijóo a Madrid lleva desde que se conoció que Baltar conducía a 215 kilómetros por hora un coche oficial limitándose a calificar de “inadecuado” su comportamiento y descartando consecuencias para el barón ourensano dentro del partido. Después de que trascendiese la segunda multa dijo que desconocía las circunstancias en detalle y que hablará con Baltar. Si no lo hizo esta misma mañana, argumentó, fue porque no tuvo tiempo entre actos institucionales y de campaña.

La Diputación de Ourense ha manifestado que no le consta esta multa por ir a 173 kilómetros por hora en la misma vía y solo 54 minutos antes -y a 143 kilómetros de distancia- del punto en el que la Guardia Civil paró a Baltar por circular a 215. “En caso de recibir esta notificación, y una vez comprobados los datos oportunos, se tramitará por los cauces debidos y será abonada por el conductor del vehículo”, indica. El ente provincial no confirma quién iba al volante, pero recorrer esa distancia en ese tiempo sin paradas ya supondría que el vehículo circuló, de media, a casi 160 kilómetros por hora.

El BNG y el PSdeG sí han sido críticos con Baltar y han exigido su dimisión “inmediata”. Le han afeado al presidente provincial que tratase de justificar su conducta como un “despiste” cuando ese mismo día ya había conducido a más velocidad de la permitida.