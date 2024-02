Democracia Ourensana consigue entrar en el Parlamento de Galicia con un escaño: “Esto no hay quien lo frene”

Democracia Ourensana ha conseguido irrumpir en el Parlamento de Galicia. Su candidato, Armando Ojea, teniente de alcalde de Jácome en Ourense, será diputado con el respaldo de 14.933 papeletas, un apoyo del 8,78% de los electores. Pero no será llave de gobierno, como apuntaban algunas encuestas: el PP de Alfonso Rueda ha retenido la mayoría absoluta en Galicia por quinta legislatura consecutiva.

El líder de Democracia Ourensana ha dado las gracias a los casi 15.000 ourensanos “visionarios” que les han permitido obtener un escaño, algo que considera “histórico”. “Es algo meritorio e impresionante”, ha dicho.

Jácome ha admitido que su aspiración era ser “llave” de gobierno “para salvar la provincia de Ourense”, que no sabe si podrá aguantar “cuatro años más de machaque”. No consiguió el objetivo pero pone “una pica en Flandes que lo va a cambiar todo porque empieza una cuenta atrás”.

Ha comparado el momento con 2011, cuando consiguieron entrar en la corporación de Ourense. Su madre le dijo entonces: “Vais a estar cuatro años rosmando”. “Y fue así, pero eso lo cambió todo” y les permitió alcanzar la alcaldía ocho años después. Jácome promete que harán lo mismo: “Vamos a estar rosmando cuatro años, pero le vamos a enseñar a toda Galicia lo que se está cociendo” en la cámara gallega.

“Cuando los demás vean lo que podemos hacer, se unirán decenas de miles y en las próximas elecciones tendremos 4 y 5 diputados. Esto ya no hay quien lo frene. Queríamos a ser llave pero vamos a tener que esperar un poco más”, concluyó el alcalde ourensano, quien defendió que DO “hizo su trabajo”, no como el BNG y, “especialmente”, el PSOE, que ha sufrido “”un estropicio“.