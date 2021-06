Feijóo asegura que Casado no le debe a Cospedal su liderazgo en el PP

El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, cree que el respaldo de María Dolores de Cospedal no fue decisivo para que Pablo Casado llegase a la presidencia del partido en España. Opina que, sin el apoyo de la que fue secretaria general de los populares, habría llegado "hasta donde llegó". "Hubo un Congreso del PP y la gente votó lo que quiso. La señora María Dolores de Cospedal, nuestra compañera, tenía un voto como el resto", ha afirmado.

Feijóo sale en defensa de Cospedal tras su imputación: "No tendrá trascendencia"

Saber más

En aquel Congreso los candidatos a presidir el PP eran Casado y Soraya Sáenz de Santamaría. En el camino de las primarias se habían quedado las aspiraciones de Cospedal, que anunció que se iba a presentar el 19 de junio de 2018, solo un día después de que el propio Feijóo revelase que él había decidido no concurrir. La votación de los militantes fue la que dejó a la entonces secretaria general fuera de la lid: Sáenz de Santamaría ganó tras el recuento de los apoyos y Casado quedó segundo. A partir de aquí, Cospedal puso su poder orgánico a disposición del actual presidente y trabajó en favor de que resultase elegido. En declaraciones a los medios este lunes, el barón gallego manifestó que no cree que las cosas hubiesen "cambiado mucho por un hecho u otro".

Feijóo ha vuelto a restar importancia a que Cospedal haya sido citada como investigada por delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias en la pieza que investiga el espionaje con fondos reservados al antiguo tesorero de la formación Luis Bárcenas. Cuando se conoció la imputación, el líder del PP gallego, salió en su defensa. Dijo que confía "plenamente" en la "honorabilidad" de la ex secretaria general y pronosticó que la decisión del juez "no tendrá trascendencia posterior". También trasladó su apoyo a que Casado se niegue a responder preguntas sobre el caso.

Percibe, en cambio, que hay "mucha prisa por intentar cambiar las noticias en España" y que el interés mediático por Cospedal persigue "mezclar cosas que no tienen nada que ver con la realidad importante de la actualidad". "Lo único que podemos hacer mientras no conozcamos las cosas es especular y no merece la pena hacerlo cuando tenemos que tomar muchas decisiones y cuando hay noticias lo suficientemente claras", ha agregado. En su opinión hay que actuar basándose en "hechos probados".